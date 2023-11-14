NBA｜塞爾特人挫紐約人三連勝　「字母哥」領公鹿贏公牛止敗（附比賽精華）

波士頓塞爾特人在上周連輸兩場後，再度重上勝軌。在達譚（Jayson Tatum）獨取35分之下，以114:98反勝紐約人，取得三連勝。而在另一邊廂，密爾沃基公鹿在安迪杜甘普（Giannis Antetokounmpo）攻入35分，為球隊擊敗芝加哥公牛，終止連敗。

曾效力過塞爾特人與紐約人的馬貝利（Stephon Marbury）獲公布申請專才來港，他的兩支舊東家就在地球另一邊對壘。首節在8度互換領先下，綠軍只以25:24領先1分，然而第2節紐約人就反超保持領先優勢，以53:52完成上半場。塞爾特人其實在下半場才發力，在第3節一度拉開過10分。最終第4節，在達譚個人貢獻17分之下，綠軍一度將優勢帶到17分，而最後塞爾特人以114:98大勝。