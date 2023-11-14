NBA｜塞爾特人挫紐約人三連勝　「字母哥」領公鹿贏公牛止敗（附比賽精華）

波士頓塞爾特人在上周連輸兩場後，再度重上勝軌。在達譚（Jayson Tatum）獨取35分之下，以114:98反勝紐約人，取得三連勝。而在另一邊廂，密爾沃基公鹿在安迪杜甘普（Giannis Antetokounmpo）攻入35分，為球隊擊敗芝加哥公牛，終止連敗。
曾效力過塞爾特人與紐約人的馬貝利（Stephon Marbury）獲公布申請專才來港，他的兩支舊東家就在地球另一邊對壘。首節在8度互換領先下，綠軍只以25:24領先1分，然而第2節紐約人就反超保持領先優勢，以53:52完成上半場。塞爾特人其實在下半場才發力，在第3節一度拉開過10分。最終第4節，在達譚個人貢獻17分之下，綠軍一度將優勢帶到17分，而最後塞爾特人以114:98大勝。
達譚今場取得35分，當中3分球12射5中，這是他今季的得分新高。而隊友謝倫布朗（Jaylen Brown）與波辛基斯（Kristaps Porzingis）亦分別有22及21分。另外球隊的主將賀列迪（Jrue Holiday）在第3節轟入一記3分，取得個人職業生涯的第15,000分。紐約人的謝倫般臣（Jalen Brunson）取得25分，然而球隊的整體命中率欠佳，成為落敗的主因。
至於賽前兩連敗的公鹿，今場主場迎戰公牛。「字母哥」繼續擔起公鹿的得分重責，全場取得35分以及摘下11個籃板，協助球隊以118:109擊敗公牛，中止連續兩場落敗的走勢。