NBA｜塞爾特人揭幕戰大勝紐約人　湖人勒邦占士實現父子檔上陣

NBA常規賽展開，衞冕的波士頓塞爾特人，在主場先對上紐約人。在掛上第18面冠軍旗幟後，「綠軍」以平紀錄的全場攻入29個3分，並以132:109的比數擊敗對手取得首捷。至於西岸的洛杉磯湖人，第一場就實現勒邦占士（LeBron James）的父子同場，不過新秀的邦尼占士（Bronny James）上陣不足3分鐘缺乏表現，不過湖人仍以110:103擊敗明尼蘇達木狼。
上季贏得總冠軍，成為首支18個總冠軍球隊。塞爾特人今季再起步，達譚（Jayson Tatum）今場就為球隊貢獻了37分以及10次的助攻，隊友戴歷韋特（Derrick White）及謝倫布朗（Jaylen Brown）也分別有24及23分。塞爾特人今場早在第1節初段已經拉開差距，結果綠軍在最多拉開35分下，順利贏上首仗。紐約今場有唐斯（Karl-Anthony Towns）加盟後的首戰，不過僅取12分及7個籃板，而謝倫般臣（Jalen Brunson）就為紐約人取得最多的22分。
至於西岸的揭幕戰，就由湖人主場對明尼蘇達木狼，今場的看點之一是湖人當家球星的勒邦占士會否與兒子的邦尼一同上陣，而結果就在第2節的比賽餘下4分鐘出現。然而邦尼在全場上陣僅3分鐘，2次起手包括1次的3分全部射失，僅留下1個進攻籃板的數據黯然離場，之後在今場也再沒有上陣。
湖人110:103擊敗木狼
其實湖人為實現這短暫時刻，上半場付出不少努力。因為木狼首節與湖人鬥得難解，湖人一度領先6分，但完第1節被反先1分。不過湖人在第2節中段拉開比數，曾領先過19分。之後的比賽木狼多次試圖追近，不過還是未能追回分差，最終湖人贏110:103。安東尼戴維斯（Anthony Davis）今仗是湖人得分關鍵，今場他獨取最高的36分以及摘下16個籃板，而勒邦今場為湖人取得16分。木狼在交易換走唐斯後，艾華士（Anthony Edwards）獨取27分，而新加盟的蘭度（Julius Randle）就取得16分及貢獻9個籃板。