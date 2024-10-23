NBA｜塞爾特人揭幕戰大勝紐約人　湖人勒邦占士實現父子檔上陣

NBA常規賽展開，衞冕的波士頓塞爾特人，在主場先對上紐約人。在掛上第18面冠軍旗幟後，「綠軍」以平紀錄的全場攻入29個3分，並以132:109的比數擊敗對手取得首捷。至於西岸的洛杉磯湖人，第一場就實現勒邦占士（LeBron James）的父子同場，不過新秀的邦尼占士（Bronny James）上陣不足3分鐘缺乏表現，不過湖人仍以110:103擊敗明尼蘇達木狼。

上季贏得總冠軍，成為首支18個總冠軍球隊。塞爾特人今季再起步，達譚（Jayson Tatum）今場就為球隊貢獻了37分以及10次的助攻，隊友戴歷韋特（Derrick White）及謝倫布朗（Jaylen Brown）也分別有24及23分。塞爾特人今場早在第1節初段已經拉開差距，結果綠軍在最多拉開35分下，順利贏上首仗。紐約今場有唐斯（Karl-Anthony Towns）加盟後的首戰，不過僅取12分及7個籃板，而謝倫般臣（Jalen Brunson）就為紐約人取得最多的22分。