NBA｜塞爾特人擊敗76人重登東岸榜首　魔術憑最後一秒挫公牛（附比賽精華）

波士頓塞爾特人與費城76人在短時間內再度對壘，不過今次綠軍成功復仇，以117:107作客擊敗76人，並取代對手重新升上東岸榜首。另外，奧蘭多魔術就在最後一秒，憑2022年新秀狀元賓捷羅（Paolo Banchero）射入最後2分，以96:94擊敗芝加哥公牛。

雙方不過就是在一個星期前對賽過，當時76人擊敗塞爾特人，終止對手的連勝並升上東岸榜首。然而76人在上仗才負卡印第安納溜馬，被中止連勝後，在主場又要再對綠軍。今場雙方11次互換領先，塞爾特人雖然在第2節拉開過17分，但末段卻被76人反先，半場落後1分。不過第3節76人進攻「啞火」，整節19次起手僅6中，當中3分更只有6投1中，令球隊進入第4節前，被拉開8分差距。76人第4節雖然有追近過，不過還是無法平反敗局，以107:117落敗。