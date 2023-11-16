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體育
2023-11-16 13:09:41

NBA｜塞爾特人擊敗76人重登東岸榜首　魔術憑最後一秒挫公牛（附比賽精華）

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塞爾特人的達譚攻入29分，帶領球隊復仇成功。(路透社)

塞爾特人的達譚攻入29分，帶領球隊復仇成功。(路透社)

波士頓塞爾特人與費城76人在短時間內再度對壘，不過今次綠軍成功復仇，以117:107作客擊敗76人，並取代對手重新升上東岸榜首。另外，奧蘭多魔術就在最後一秒，憑2022年新秀狀元賓捷羅（Paolo Banchero）射入最後2分，以96:94擊敗芝加哥公牛。

雙方不過就是在一個星期前對賽過，當時76人擊敗塞爾特人，終止對手的連勝並升上東岸榜首。然而76人在上仗才負卡印第安納溜馬，被中止連勝後，在主場又要再對綠軍。今場雙方11次互換領先，塞爾特人雖然在第2節拉開過17分，但末段卻被76人反先，半場落後1分。不過第3節76人進攻「啞火」，整節19次起手僅6中，當中3分更只有6投1中，令球隊進入第4節前，被拉開8分差距。76人第4節雖然有追近過，不過還是無法平反敗局，以107:117落敗。

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塞爾特人以10分之差擊敗76人。(路透社) 塞爾特人以10分之差擊敗76人。(路透社) 塞爾特人以10分之差擊敗76人。(路透社) 塞爾特人以10分之差擊敗76人。(路透社) 塞爾特人以10分之差擊敗76人。(路透社) 塞爾特人以10分之差擊敗76人。(路透社)

塞爾特人主將的達譚（Jayson Tatum）攻入全場最高的29分，而上仗取得個人職業生涯1.5萬分的賀列迪（Jrue Holiday）今仗交出18分及10個籃板的「雙雙」，讓綠軍成功向76人復仇，並取代對手重登東岸領先位置。

至於魔術作客芝加哥對公牛的比賽，全場大部份時間領先的魔術，在最後階段被公牛追平。可是去年的狀元賓捷羅於最後一秒及時挺身而出，成功投入絕殺的2分，協助魔術驚險地以96:94擊敗公牛。魔術功臣的賓捷羅今場攻入17分及摘下9個籃板，而公牛的拉雲（Zach LaVine）今場則攻入全場最多的19分，不過還是無法挽回落敗的結局。

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賓捷羅最後1秒起手射入，令魔術擊敗公牛。(路透社) 魔術在最後一秒得分，成功絕殺公牛。(路透社) 公牛以94:96不敵魔術。(路透社)
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