NBA｜塞爾特人炒籃網50分　賀主教練第100場勝仗（附比賽精華）

聯盟戰績「No.1」的波士頓塞爾特人，在明星賽前的最後一場，以50分距離主場擊敗布魯克林籃網，同時賀主教練馬蘇拉（Joe Mazzulla）教練生涯的第100場勝仗，而這亦是籃網隊史第2差的戰績。

今季兩隊的第3場對賽，塞爾特前頭3場全勝，包括在之前一日的對賽，綠軍在紐約擊敗籃網。轉到主場，塞爾特人仍然氣勢十足。在賽前有達譚（Jayson Tatum）及謝倫布朗（Jaylen Brown）入選明星賽陣容，不過布朗今場就因傷缺陣，然而這無阻綠軍迎來一場大勝。波辛基斯（Kristaps Porzingis）在首節交出12分，讓綠軍首節已有15分的優勢。而半場塞爾特人領先至36分。最終塞爾特人在最多拉開56分之下，以136:86擊敗籃網。