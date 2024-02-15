NBA｜塞爾特人炒籃網50分　賀主教練第100場勝仗（附比賽精華）

聯盟戰績「No.1」的波士頓塞爾特人，在明星賽前的最後一場，以50分距離主場擊敗布魯克林籃網，同時賀主教練馬蘇拉（Joe Mazzulla）教練生涯的第100場勝仗，而這亦是籃網隊史第2差的戰績。
今季兩隊的第3場對賽，塞爾特前頭3場全勝，包括在之前一日的對賽，綠軍在紐約擊敗籃網。轉到主場，塞爾特人仍然氣勢十足。在賽前有達譚（Jayson Tatum）及謝倫布朗（Jaylen Brown）入選明星賽陣容，不過布朗今場就因傷缺陣，然而這無阻綠軍迎來一場大勝。波辛基斯（Kristaps Porzingis）在首節交出12分，讓綠軍首節已有15分的優勢。而半場塞爾特人領先至36分。最終塞爾特人在最多拉開56分之下，以136:86擊敗籃網。
整場比賽在第3節已落「垃圾時間」之下，兩隊最後都收起正選。塞爾特人的後備佩查特（Payton Pritchard）取得最高的28分，戴歷韋特（Derrick White）亦有27分的進帳。相反籃網的命中率成致命傷，球隊全場81投僅31中，3分更是31射10中，這是籃網球隊史上第2差的一場比賽。另外，去年才接任主教練的馬蘇拉，取得個人生涯100場勝利，而塞爾特人目前在總成績以43勝12負繼續領先。
勇士5分不敵快艇
至於金州勇士雖然有史堤芬居里（Stephen Curry）獨取41分，可是勇士仍以125:130主場不敵洛杉磯快艇，不過勇士仍維持半數的勝率，在西岸排第10。