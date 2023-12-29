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體育
2023-12-29 12:38:26

NBA｜塞爾特人落後21分力追　加時贈活塞第28場連敗（附比賽精華）

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波辛基斯今場攻入最多的35分。(美聯社)

波辛基斯今場攻入最多的35分。(美聯社)

底特律活塞仍未能擺脫尷尬的紀錄，在作客波士頓對塞爾特人一戰，上半場一度領先21分的情況下，被綠軍完場前追平108:108，並於加時輸122:128，將連敗場數增至28場。

活塞上仗創下聯盟史上最長的單季連敗戰績，可是球隊其實表現並不差。在今仗對上東岸榜首的塞爾特人，上半場藉超過6成的命中率，加上根寧咸（Cade Cunningham）半場取得22分之下，活塞最多拉開過21分。可是比賽也在之後逆轉，塞爾特人第3節就已經將比數追平，第4節雙方4次打平之下，打成108平手，要進入加時。不過在戴歷韋特（Derrick White）的3分為綠軍拉開差距後，活塞無法追回，以122:128落敗。

塞爾特人加時128:122擊敗活塞。(美聯社) 塞爾特人加時128:122擊敗活塞。(美聯社) 塞爾特人加時128:122擊敗活塞。(美聯社) 塞爾特人加時128:122擊敗活塞。(美聯社) 塞爾特人加時128:122擊敗活塞。(美聯社)

塞爾特人的波辛基斯（Kristaps Porzingis）今場攻入全場最高的35分，隊友達譚（Jayson Tatum）亦有31分及10次助攻的貢獻，至於根寧咸雖然為活塞取得31分，不過他同時有6次的失誤，包括在加時被波辛基斯偷波成功，並由韋特拉開差距。活塞教練莫迪威廉士（Monty Williams）被問到球隊的狀況：「當你看到這紀錄你就會想想教練，不過我肯定球員們都不想在球衣上掛上這名字。是否很沉重？已經沉重了好一段時間，這只不過是這種連敗下的基本，我們是需要做些事情來改變。」

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