NBA｜塞爾特人落後21分力追　加時贈活塞第28場連敗（附比賽精華）

底特律活塞仍未能擺脫尷尬的紀錄，在作客波士頓對塞爾特人一戰，上半場一度領先21分的情況下，被綠軍完場前追平108:108，並於加時輸122:128，將連敗場數增至28場。

活塞上仗創下聯盟史上最長的單季連敗戰績，可是球隊其實表現並不差。在今仗對上東岸榜首的塞爾特人，上半場藉超過6成的命中率，加上根寧咸（Cade Cunningham）半場取得22分之下，活塞最多拉開過21分。可是比賽也在之後逆轉，塞爾特人第3節就已經將比數追平，第4節雙方4次打平之下，打成108平手，要進入加時。不過在戴歷韋特（Derrick White）的3分為綠軍拉開差距後，活塞無法追回，以122:128落敗。