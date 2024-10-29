NBA｜塞爾特人贏公鹿開季4連勝　魔術賓捷羅轟50分挫溜馬

上屆總冠軍的波士頓塞爾特人，在今季常規賽延續強勢，作客以119:108擊敗密爾沃基公鹿，在開季取得4連勝。至於奧蘭多魔術的2022年選秀狀元賓捷羅（Paolo Banchero）在今場大爆發，個人獨取50分之下，協助球隊以119:115擊敗印第安納溜馬。

公鹿在揭幕戰贏波之後，連續兩場輸波。回到主場面對塞爾特人，雙方首3節共15次互換領先，而且雙方差距都不夠10分。不過在第3節餘下2分鐘的時間，公鹿仍領先80:79時，綠軍就打出一段18:2的攻勢，令比賽在最後一節逆轉。塞爾特人最後一節保住領先優勢下，以119:108擊敗公鹿，在開季保持全膀，而公鹿就3連敗。塞爾特人的謝倫布朗（Jaylen Brown）今場交出30分，而後備的佩查特（Payton Pritchard）今場射入8個3分，為球隊貢獻28分。綠軍今日全場射入18個3分，是公鹿的一倍以上。