NBA｜塞爾特人輕取巫師兩連勝　K湯助獨行俠贏馬刺

上屆NBA總冠軍的波士頓塞爾特人，在新一季繼續贏波。球隊在今季首個客場，就以122:102擊敗華盛頓巫師。而今屆交易到達拉斯獨行俠的基利湯臣（Klay Thompson），在首仗發揮功用，協助球隊120:109擊敗聖安東尼奧馬刺。

上屆常規賽第一的塞爾特人，繼續首戰贏波的氣勢，綠軍去到首都華盛頓在上半場末段打出一段10:1之後，令比分拉開，而之後就完全由塞爾特人控制戰局。綠軍的達譚（Jayson Tatum）及謝倫布朗（Jaylen Brown）等主將繼續表現出色。達譚今場上陣29分鐘取得25分及11個籃板，而謝倫布朗就攻入今場最多的27分。