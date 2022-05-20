返回 體育 2022-05-20 12:03:22 NBA︱塞爾特人3分雨撲滅熱火 東岸決賽場數追平1:1 分享： 塞爾特人在第2場力壓熱火追平場數。(路透社) NBA季後賽東岸決賽，波士頓塞爾特人在第2場，作客以25分擊敗邁亞密熱火，追平場數1:1。其中塞爾特人今場轟入20個3分球，命中率達50%，成為兩隊的分野，第3仗將回到波士頓主場。 上場在領先之下，第3節被翻盤而落敗。今場塞爾特人雖然開賽先落後，最多更被熱火拉開過10分的距離，但熱火在第1節中段後就被塞爾特人打出一段17:0的攻勢反超。塞爾特人之後就再未有落後過，並在最多拉開過34分之下，以127:102擊敗熱火，追平場數1:1。 綠軍攻入20球3分 塞爾特人今場的3分奇準，全場40次起手入20球，相反熱火只攻入10球，命中率只有29.4%。綠軍的史密特（Marcus Smart）今場攻入24分並交出12次的助攻，成為塞爾特人的功臣，而達譚（Jayson Tatum）與謝倫布朗（Jaylen Brown）亦分別貢獻27及24分。至於熱火的占美畢拿（Jimmy Butler）雖然攻入全場最多的29分，但隊友未能作出支援，令球隊仍要落敗。 塞爾特人大勝熱火追平場數1:1。(路透社)