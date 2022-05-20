熱門搜尋:
MIRROR演唱會 加息 C觀點 荃灣豬肉佬 姜濤 疫情 康復紀錄二維碼 烏克蘭局勢 周顯
返回
體育
2022-05-20 12:03:22

NBA︱塞爾特人3分雨撲滅熱火　東岸決賽場數追平1:1

分享：
塞爾特人在第2場力壓熱火追平場數。(路透社)

塞爾特人在第2場力壓熱火追平場數。(路透社)

NBA季後賽東岸決賽，波士頓塞爾特人在第2場，作客以25分擊敗邁亞密熱火，追平場數1:1。其中塞爾特人今場轟入20個3分球，命中率達50%，成為兩隊的分野，第3仗將回到波士頓主場。

上場在領先之下，第3節被翻盤而落敗。今場塞爾特人雖然開賽先落後，最多更被熱火拉開過10分的距離，但熱火在第1節中段後就被塞爾特人打出一段17:0的攻勢反超。塞爾特人之後就再未有落後過，並在最多拉開過34分之下，以127:102擊敗熱火，追平場數1:1。

綠軍攻入20球3分

塞爾特人今場的3分奇準，全場40次起手入20球，相反熱火只攻入10球，命中率只有29.4%。綠軍的史密特（Marcus Smart）今場攻入24分並交出12次的助攻，成為塞爾特人的功臣，而達譚（Jayson Tatum）與謝倫布朗（Jaylen Brown）亦分別貢獻27及24分。至於熱火的占美畢拿（Jimmy Butler）雖然攻入全場最多的29分，但隊友未能作出支援，令球隊仍要落敗。

塞爾特人大勝熱火追平場數1:1。(路透社)

塞爾特人大勝熱火追平場數1:1。(路透社)

隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受