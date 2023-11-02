NBA｜塞爾特人51分大勝溜馬創65年最高得分　勇士1分之微險勝帝王（附比賽精華）

根據報道指，綠軍對上一次取得155分或以上，已是1958至59年球季，該季塞爾特人仍只不過贏過一次的NBA總冠軍。而當屆綠軍曾以173:139擊敗當時主場仍在明尼亞波利斯的湖人。今場塞爾特人確實沒有太大的壓力，開賽初段在達譚貢獻4分及3個籃板下，打出一段14:0，已將比數拉開18:6，球隊首節的命中率更達76%，包括8個的3分球。而球隊半場取得75分以上已經是1950至51年球季。而塞爾特人4節的比賽得分都在溜馬之上。達譚最終雖然取得30分，不過在第4節其實他與另外4名正選都已經坐在後備席上。

上屆的東岸亞軍球隊波士頓塞爾特人，保持着開季4戰全勝。在主場對印第安納溜馬的比賽，球隊更創下自1958至59年球季以來，在常規賽的單場最高得分，以155:104大勝對手，當中主力的達譚（Jayson Tatum）個人攻入30分及12個籃板，而全隊有8人取得雙位數得分。

今季加盟塞爾特人的賀列迪（Jrue Holiday），今場亦取得15分，他表示：「我想這更多是不要令比賽變得沉悶。這是不要覺得自滿，而要鎖定每場的比賽，每一個的對手。」今仗有18分的戴歷韋特（Derrick White）就表示：「我們擁有很多武器。在你有一批天才圍繞着你，這就令比賽變得更易。」

夏登轉投快艇

另外，與費城76人不和的占士夏登（James Harden），就落實轉投洛杉磯快艇。夏登在今夏曾經在一次訪問中，批評76人的總裁莫利（Daryl Morey）是「大話精」，並遭到NBA聯盟的罰款。而夏登之後就拒絕再為76人上陣，快艇的轉會為夏登與76人尋找了解決方法。而快艇在洛城的打吡戰，在加時以125:130不敵湖人。球隊在初段本來一直處於領先，但在第3節被湖人反先，並以2分之差進入第4節，而快艇第4節成功迫和湖人117平手，不過在加時的比賽，湖人又將比數逐漸拉開，最終湖人以5分之差擊敗快艇。

快艇的保羅佐治（Paul George）與利拿特（Kawhi Leonard）分別為球隊取得35及38分，而韋斯布祿（Russell Westbrook）亦有25分，不過湖人在勒邦占士（LeBron James）進帳35分以及12個籃板之下，球隊的投射命中率達51.1%，結果湖人在這場洛城打吡勝出，湖人今季3戰主場全勝，相反快艇就2場作客全敗。