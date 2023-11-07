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體育
2023-11-07 13:23:30

NBA｜夏登加盟快艇後四巨頭齊上陣　照輸紐約人14分（附比賽精華）

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占士夏登加盟快艇後首次上陣。(美聯社)

占士夏登加盟快艇後首次上陣。(美聯社)

占士夏登（James Harden）如願離開費城，轉投洛杉磯快艇，與保羅佐治（Paul George）、利拿特（Kawhi Leonard）以及韋斯布祿（Russell Westbrook）組成四巨頭的陣容，可是球隊仍以97:111作客不敵紐約人。而波斯頓塞爾特人在加時不敵明尼蘇達木狼後，今屆常規賽已沒有不敗之師。

夏登加盟快艇的首戰，首3節快艇與紐約人鬥得緊湊，在進入第4節前，雙方仍打成76平手，雙方之前15次互換領先及9次平手。不過進入第4節，紐約人卻打出一段13:3的攻勢，快艇瞬間就落後到10分。之後雖然有韋斯布祿為球隊追近，但之後快艇未有再將比數收窄至個位數，最終快艇輸97:111。

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快艇作客不敵紐約人。(美聯社) 快艇作客不敵紐約人。(美聯社) 快艇作客不敵紐約人。(美聯社) 快艇作客不敵紐約人。(美聯社) 快艇作客不敵紐約人。(美聯社) 快艇作客不敵紐約人。(美聯社)

夏登今場與韋斯布祿同樣交出17分，保羅佐治就僅得10分，利拿特是快艇得分最多，不過也只是18分，但他們多數得分都有前3節取得，在第4節除了韋斯布祿獲得4分，其他3巨頭都只有2至3分。紐約人的蘭度（Julius Randle）今場攻入最多的27分，並取下10個籃板，而巴列特（RJ Barrett）亦有26分的貢獻。

塞爾特人被破不敗身

至於今季開局5連勝的塞爾特人，在作客明尼蘇達終於被破金身。綠軍一度在最後2分鐘由謝倫布朗（Jaylen Brown）將比數拉開101:98，只是麥丹尼爾斯（Jaden McDaniels）的3分為木狼追平，雙方完4節賽事打成101平手，要進入加時。加時雖然塞爾特人率先得分領先，不過之後木狼反超，並以114:109擊敗塞爾特人，終止綠軍的連勝以及打破其不敗之身。木狼艾華士（Anthony Edwards）今場取得最多的38分成為球隊的重要功臣，今仗他亦取得9個籃板。

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木狼主場加時贏塞爾特人。(美聯社) 木狼主場加時贏塞爾特人。(美聯社) 木狼主場加時贏塞爾特人。(美聯社) 木狼主場加時贏塞爾特人。(美聯社)
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