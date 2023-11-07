NBA｜夏登加盟快艇後四巨頭齊上陣　照輸紐約人14分（附比賽精華）

占士夏登（James Harden）如願離開費城，轉投洛杉磯快艇，與保羅佐治（Paul George）、利拿特（Kawhi Leonard）以及韋斯布祿（Russell Westbrook）組成四巨頭的陣容，可是球隊仍以97:111作客不敵紐約人。而波斯頓塞爾特人在加時不敵明尼蘇達木狼後，今屆常規賽已沒有不敗之師。

夏登加盟快艇的首戰，首3節快艇與紐約人鬥得緊湊，在進入第4節前，雙方仍打成76平手，雙方之前15次互換領先及9次平手。不過進入第4節，紐約人卻打出一段13:3的攻勢，快艇瞬間就落後到10分。之後雖然有韋斯布祿為球隊追近，但之後快艇未有再將比數收窄至個位數，最終快艇輸97:111。