NBA｜夏登復出 快艇求三殺金塊

NBA明晨將續有常規賽上演，其中兩支西岸落難勁旅對決，快艇作客金塊，爭取季內三殺對手。兩軍今季受傷兵問題困擾，都要靠明星戰將獨力支撐；快艇的夏登傷愈回歸，將與金塊的3屆MVP祖傑對撼，勢成今場焦點。(VIU TV 99台12月14日10:00直播)

快艇與金塊現時分列西岸第6及第7位，對於兩支以爭冠為目標球隊而言，開局未算出色。快艇今季受到名將李安納長期養傷困擾，影響戰績，一直只靠夏登壓陣支援，目前取得14勝11負。

夏登在上仗快艇不敵火箭之戰，因鼠蹊受傷今季首度缺陣，正好讓此子在緊密賽程中，得到回氣。消息指這位10屆全明星今場可及時復出，而在李安納已接近傷癒回歸下，夏登戰意有望提升。此外，球隊上仗群龍無首下敗陣，全場卻有5位球員得分上雙，首度擔正的小奇雲波達與後備希蘭特等表現都有驚喜，可望給予「大鬍子」夏登充足支援。以快艇今季已經兩度打敗金塊，包括10月下旬時作客照贏5分，今場在對手的波爾主場出戰，仍有力重溫美夢。