體育
2025-12-08 10:25:00

NBA｜夏登超越安東尼躋身得分榜第十　有望今季過奧尼爾

夏登（James Harden）雖然擁有不少批評者，但論得分能力，NBA歷史上能與這位洛杉磯快艇球星匹敵的人其實不多。他在美國時間星期六再創一項重要里程碑。

在對明尼蘇達木狼的比賽第3節，36歲的夏登以累積28,290分超越安東尼（Carmelo Anthony），升上NBA歷史得分榜第10位。現役球員中，只有勒邦占士（LeBron James，榜首）及杜蘭特（Kevin Durant，第8位）在他之前。

夏登全場攻入34分，10投18中；而超過甜瓜的一分，亦非常符合他一貫的比賽風格，以一次罰球達成這項紀錄。他在這場比賽另有6次助攻、5個籃板、4次偷球及4次失誤。雖然表現亮眼，但仍未能帶領陷入困境的快艇取勝，最終被木狼以109-106擊敗。快艇目前戰績為6勝18負，西岸倒數第二。球隊一邊要處理關於李安納（Kawhi Leonard）的醜聞，另一邊廂又受到基斯保羅（Chris Paul）事件引發的混亂包圍，可說是距離開季前設定的爭標目標越走越遠。

自從被交易到侯斯頓火箭後，夏登就一直保持高分進帳。火箭當年以「3分＋罰球」的極致數據打法將他打造成數據怪物，雖然這種打法令不少球迷覺得難看、甚至令全聯盟模仿，但亦讓夏登成為一位MVP及長期入選全明星的球員。

相當合理地，夏登目前已在多項歷史榜單名列前茅：

— 歷史3分榜第2（僅次於居里）；

— 罰球命中榜第5（僅次卡爾馬龍、勒邦占士、摩西馬龍、高比拜仁）；

— 助攻榜第13；

— 失誤榜第4。

夏登未來有機會爬多高？

自離開火箭後，他在4個完整球季場均21.0分、場均上陣68.5場。若保持這個節奏再打3季，他將能再取得約4,321分。這足以超越米高佐敦躍升至第5位，並逼近高比拜仁（Kobe Bryant）的第4位。當然，在其之上的杜蘭特，仍繼續在得分之中。

NBA得分榜

  1. 勒邦占士（LeBron James）42,268

  2. 渣巴（Kareem Abdul-Jabbar）38,387

  3. 卡爾馬龍（Karl Malone）36,928

  4. 高比拜仁（Kobe Bryant）33,643

  5. 米高佐敦（Michael Jordan）32,292

  6. 奴域斯基（Dirk Nowitzki）31,560

  7. 張伯倫（Wilt Chamberlain）31,419

  8. 杜蘭特（Kevin Durant）31,024

  9. 奧尼爾（Shaquille O’Neal）28,596

  10. 夏登（James Harden）28,303

作者：Jack Baer

原文： James Harden enters top 10 on NBA's all-time scoring list, passing Carmelo Anthony

原文刊登於 Yahoo 體育

