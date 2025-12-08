NBA｜夏登超越安東尼躋身得分榜第十　有望今季過奧尼爾

夏登（James Harden）雖然擁有不少批評者，但論得分能力，NBA歷史上能與這位洛杉磯快艇球星匹敵的人其實不多。他在美國時間星期六再創一項重要里程碑。
在對明尼蘇達木狼的比賽第3節，36歲的夏登以累積28,290分超越安東尼（Carmelo Anthony），升上NBA歷史得分榜第10位。現役球員中，只有勒邦占士（LeBron James，榜首）及杜蘭特（Kevin Durant，第8位）在他之前。
夏登全場攻入34分，10投18中；而超過甜瓜的一分，亦非常符合他一貫的比賽風格，以一次罰球達成這項紀錄。他在這場比賽另有6次助攻、5個籃板、4次偷球及4次失誤。雖然表現亮眼，但仍未能帶領陷入困境的快艇取勝，最終被木狼以109-106擊敗。快艇目前戰績為6勝18負，西岸倒數第二。球隊一邊要處理關於李安納（Kawhi Leonard）的醜聞，另一邊廂又受到基斯保羅（Chris Paul）事件引發的混亂包圍，可說是距離開季前設定的爭標目標越走越遠。
自從被交易到侯斯頓火箭後，夏登就一直保持高分進帳。火箭當年以「3分＋罰球」的極致數據打法將他打造成數據怪物，雖然這種打法令不少球迷覺得難看、甚至令全聯盟模仿，但亦讓夏登成為一位MVP及長期入選全明星的球員。
James Harden has officially climbed into the NBA’s top 10 all-time scorers list 🔥— NBA on ESPN (@ESPNNBA) December 7, 2025
With his 21st point vs. Minnesota, Harden passed Carmelo Anthony for 10th all-time. pic.twitter.com/izMsT3F9xt
相當合理地，夏登目前已在多項歷史榜單名列前茅：
— 歷史3分榜第2（僅次於居里）；
— 罰球命中榜第5（僅次卡爾馬龍、勒邦占士、摩西馬龍、高比拜仁）；
— 助攻榜第13；
— 失誤榜第4。
夏登未來有機會爬多高？
自離開火箭後，他在4個完整球季場均21.0分、場均上陣68.5場。若保持這個節奏再打3季，他將能再取得約4,321分。這足以超越米高佐敦躍升至第5位，並逼近高比拜仁（Kobe Bryant）的第4位。當然，在其之上的杜蘭特，仍繼續在得分之中。
NBA得分榜
-
勒邦占士（LeBron James）42,268
-
渣巴（Kareem Abdul-Jabbar）38,387
-
卡爾馬龍（Karl Malone）36,928
-
高比拜仁（Kobe Bryant）33,643
-
米高佐敦（Michael Jordan）32,292
-
奴域斯基（Dirk Nowitzki）31,560
-
張伯倫（Wilt Chamberlain）31,419
-
杜蘭特（Kevin Durant）31,024
-
奧尼爾（Shaquille O’Neal）28,596
-
夏登（James Harden）28,303
作者：Jack Baer
原文： James Harden enters top 10 on NBA's all-time scoring list, passing Carmelo Anthony
原文刊登於 Yahoo 體育