NBA｜夏登超越安東尼躋身得分榜第十　有望今季過奧尼爾

夏登（James Harden）雖然擁有不少批評者，但論得分能力，NBA歷史上能與這位洛杉磯快艇球星匹敵的人其實不多。他在美國時間星期六再創一項重要里程碑。

在對明尼蘇達木狼的比賽第3節，36歲的夏登以累積28,290分超越安東尼（Carmelo Anthony），升上NBA歷史得分榜第10位。現役球員中，只有勒邦占士（LeBron James，榜首）及杜蘭特（Kevin Durant，第8位）在他之前。

夏登全場攻入34分，10投18中；而超過甜瓜的一分，亦非常符合他一貫的比賽風格，以一次罰球達成這項紀錄。他在這場比賽另有6次助攻、5個籃板、4次偷球及4次失誤。雖然表現亮眼，但仍未能帶領陷入困境的快艇取勝，最終被木狼以109-106擊敗。快艇目前戰績為6勝18負，西岸倒數第二。球隊一邊要處理關於李安納（Kawhi Leonard）的醜聞，另一邊廂又受到基斯保羅（Chris Paul）事件引發的混亂包圍，可說是距離開季前設定的爭標目標越走越遠。