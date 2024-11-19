NBA｜夏登超越雷阿倫成三分球入球榜第二位 難追過神級居里（有片）

在快艇對爵士的NBA常規賽中，快艇後衛夏登（James Harden）只需命中一個三分波，即可升至NBA歷史三分榜的第二位。 而他在比賽第一節已完成這項壯舉，超越前輩雷阿倫。

夏登從右側翼位置射入一記急停三分，NBA職業生涯三分總數達到2,974個，超越名人堂球員雷阿倫（Ray Allen），進佔歷史第二的位置。這個二哥位置，理應由夏登保持到退役。然而夏登應該「止步」於三分榜第二名，因為夏登與三分球歷史排名第一的史提芬居里（Stephen Curry）有很遠的距離。截稿前「咖哩仔」職業生涯射入3,782個三分波，比夏登多出800多個。NBA賽季，這名勇士隊巨星場均命中3.9個三分球，未來還繼續不停擦新紀錄。

夏登10次入選明星賽 兩次助攻王

夏登10次入選明星賽、7次NBA最佳陣容、3次得分王及1次MVP，打造了屬於自己的名人堂履歷。他還曾兩次榮膺助攻王，並擅長通過搏得犯規，走上罰球線。

大眾未必對夏登射三分的能力，留下印象很深刻，但他在三分榜上壓過了一眾射手如雷阿倫（Ray Allen）、列拿特（Damian Lillard）、米拿（Reggie Miller）及基利湯臣（Klay Thompson），足以證明他是NBA歷史上最偉大的進攻球員之一。

作者：jason owens

原文： James Harden passes Ray Allen for 2nd all-time on NBA 3-point list

原文刊登於 Yahoo 體育