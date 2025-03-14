NBA｜大帝離隊養傷 湖人殘陣挑機金塊

正所謂「再鋒利的刀，都有生銹的一日」，更何況是年逾40的NBA「大帝」勒邦占士！這位湖人巨星現時已離開大隊返回洛杉磯，提早告別球隊的客戰之旅，接受治理大腿傷患。消息指「大帝」的傷勢並非嚴重，但預計要休戰至少兩星期，即要缺席今日早上對公鹿，以及明日直播對金塊兩戰；意味湖人球星當錫將會單挑金塊MVP中鋒祖傑。(VIU TV 99台3月15日09:30開賽)
湖人近期踏入4場客戰之旅，之前已先後不敵塞爾特人與籃網；其中對「綠軍」之戰，占士尾段傷出，如今更決定提早離隊接受治理。來自《ESPN》名記查拿尼亞的消息：「勒邦占士已接受醫療建議返回洛杉磯，他的鼠蹊傷患復原進度理想，但會缺席對公鹿及金塊之戰。」
「紫金兵團」目前以40勝23負排在西岸第4，與第3位的金塊只有半場勝差；而湖人「背靠背」連鬥公鹿與金塊，在主將占士缺陣下，肯定難打。要知道「大帝」今季表現依然勇猛，開季至今平均每場取得25分、8.2籃板及8.5助攻，投射命中率高達51%，三分命中率亦有38%。球隊在他的缺陣下，加上希耶斯、八村壘同樣要休戰下；令當錫近乎要獨力支撐，連場搏殺，勢受重大考驗。
另邊廂的金塊，剛在主場以95比115大敗於木狼手下，主帥列迪克該仗提早在完場前5分鐘已收起主力，其中祖傑離場前拿下34分及8籃板，但獨力難支。球隊「二哥」謝馬爾梅利在上半場7投0中，最終全場只得12分；金塊近3場2敗，明晨迎戰湖人，亦要全力尋求反彈，精彩可期。