NBA｜大帝離隊養傷 湖人殘陣挑機金塊

正所謂「再鋒利的刀，都有生銹的一日」，更何況是年逾40的NBA「大帝」勒邦占士！這位湖人巨星現時已離開大隊返回洛杉磯，提早告別球隊的客戰之旅，接受治理大腿傷患。消息指「大帝」的傷勢並非嚴重，但預計要休戰至少兩星期，即要缺席今日早上對公鹿，以及明日直播對金塊兩戰；意味湖人球星當錫將會單挑金塊MVP中鋒祖傑。(VIU TV 99台3月15日09:30開賽)

湖人近期踏入4場客戰之旅，之前已先後不敵塞爾特人與籃網；其中對「綠軍」之戰，占士尾段傷出，如今更決定提早離隊接受治理。來自《ESPN》名記查拿尼亞的消息：「勒邦占士已接受醫療建議返回洛杉磯，他的鼠蹊傷患復原進度理想，但會缺席對公鹿及金塊之戰。」