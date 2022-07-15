NBA｜太陽以四年1.33億續約艾頓 溜馬創史上最貴RFA報價

鳳凰城太陽持續了一個月的艾頓（Deandre Ayton）續約風波，終於畫上休止符。根據《The Athletic》報導，鳳凰城太陽已經決定匹配印第安納溜馬對艾頓開出的4年1.33億美元(約10.37億港元)合約，並且決定將圍繞三核心來補強爭冠。

23歲的艾頓是2018年的狀元，新賽季他將繼續為太陽效力，繼續夥拍基斯保羅（Chris Paul）與迪雲布克（Devin Booker）組成三巨頭，衝擊總冠軍，這同時也意味著太陽已經退出杜蘭特（Kevin Durant）的爭奪戰。

2021-22賽季，艾頓為太陽出戰58場例行賽，場均拿到17.2分10.2籃板1.4助攻0.7阻攻和0.7抄截，投籃命中率高達63.4%，單賽季30次拿到兩雙，助太陽拿到64勝18負隊史最佳戰績；季後賽出戰13場比賽，場均17.9分8.9籃板1.7助攻。艾頓至今為太陽打了4個賽季，出戰236場比賽，場均拿到16.3分10.5籃板1.6助攻，連續四年場均「雙雙」。

溜馬為招攬艾頓 創出史上最貴RFA報價

艾頓之前因太陽不願意開出頂薪續約，而和球團鬧得不愉快，亦有很多傳聞指這位新生代中鋒下季將會轉戰別之球隊，不過在溜馬對太陽提出史上最貴的1.33億美元RFA報價後，局勢有所變化。

何謂RFA？RFA即是「受限制自由球員」（Restrict Free Agent, RFA），與普通自由球員最大的差異在於，當球員與另一支隊伍達成合約協議後，母隊將能無條件跟進相同的合約內容。通常會出現在首輪新秀的第四年結束，以及其餘三年以下合約的球員，或是雙向合約。

而身為「受限制自由球員」的艾頓，若太陽在自由市場開啟前，都未能與艾頓達成續約協議，擁有薪資空間的其隊隊伍就可以開出合約招募，而為了避免太陽輕易跟進，一定會開出高於行情的溢價合約，給出一個會讓母隊心痛、不願強留的價錢，迫使太陽放棄艾頓。

最終太陽決定匹配這份合約，1.33億美元，成為NBA聯盟史上金額最大的RFA報價合約。此前的保持者是布魯克林籃網為奧圖波特（Otto Porter Jr.）提供的4年1.07億美元，最終華盛頓巫師同樣匹配了這份合約。

據美國著名商業雜誌《福布斯》去年形容， RFA的市場就是「球隊要不是付出高價留下一名不太滿意的球員，再不然就是直接失去他，完全沒有中間地帶。」