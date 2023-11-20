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體育
2023-11-20 13:47:14

NBA｜太陽兩度加時贏爵士　塞爾特人兩分險勝保東岸榜首（附比賽精華）

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杜蘭特帶領太陽兩次加時擊敗爵士。(路透社)

杜蘭特帶領太陽兩次加時擊敗爵士。(路透社)

憑杜蘭特（Kevin Durant）個人獨取39分以及10次助攻之下，鳳凰城太陽在兩度加時之下，以140:137擊敗猶他爵士。而東岸榜首的波士頓塞爾特人，就藉中鋒波辛基斯（Kristaps Porzingis）的2分以及封阻，以102:100，險勝孟菲斯灰熊，為球隊力保6連勝。

兩隊在3日內第2次的碰頭，比數依然鬥得緊湊，全場15次平手以及9次互換領先，比賽亦需要第2度的加時。兩隊由第一節開始就已經難分難解，半場太陽領先5分。可是爵士之後兩節又慢慢追回差距，令雙方完第4節以115平手賽和。進入首度的加時，兩隊仍無法分出勝負，不過在第2次的加時，杜蘭特成功封阻對手最後一擊的3分，令太陽贏140:137。

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太陽兩度加時贏爵士140:137。(路透社) 太陽兩度加時贏爵士140:137。(路透社) 太陽兩度加時贏爵士140:137。(路透社) 太陽兩度加時贏爵士140:137。(路透社) 太陽兩度加時贏爵士140:137。(路透社) 太陽兩度加時贏爵士140:137。(路透社)

太陽今季首次三連勝

除了杜蘭特的39分之外，迪雲布克（Devin Booker）的26分以及艾力哥頓（Eric Gordon）攻入20分都是太陽取勝的關鍵，特別是布克最後的兩記罰球及哥頓的2分。爵士的麥簡倫（Lauri Markkanen）今仗其實都有38分及17次的籃板，只是他最後的3分被杜蘭特擋出。太陽贏波後取得今季首次的3連勝。

至於東岸榜首的塞爾特人在對灰熊也不好應付，在全場18次互換領先及7度平手之下，綠軍有中鋒波辛基斯大發神威，在最後1分鐘先攻入2分，令塞爾特人以102:100領先，到最後一刻亦成功封阻灰熊薩亞尼威廉士（Ziaire Williams）的轉身起手，令塞爾特人保住領先優勢完場。波辛基斯今場獨取26分、8個籃板及6次的封阻，是塞爾特人取勝的關鍵人物，而灰熊的巴尼（Desmond Bane）及艾達馬（Santi Aldama）亦分別貢獻30及28分，可是最終都無法擊敗綠軍。塞爾特人贏波後，球隊已經連贏6場，在東岸保持領先位置。

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波辛基斯今場6次封阻，協助塞爾特人取勝。(美聯社) 波辛基斯為塞爾特人取得26分。(美聯社) 塞爾特人102:100險勝灰熊。(美聯社) 塞爾特人102:100險勝灰熊。(美聯社) 塞爾特人102:100險勝灰熊。(美聯社) 塞爾特人102:100險勝灰熊。(美聯社)
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