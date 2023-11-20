NBA｜太陽兩度加時贏爵士　塞爾特人兩分險勝保東岸榜首（附比賽精華）

憑杜蘭特（Kevin Durant）個人獨取39分以及10次助攻之下，鳳凰城太陽在兩度加時之下，以140:137擊敗猶他爵士。而東岸榜首的波士頓塞爾特人，就藉中鋒波辛基斯（Kristaps Porzingis）的2分以及封阻，以102:100，險勝孟菲斯灰熊，為球隊力保6連勝。

兩隊在3日內第2次的碰頭，比數依然鬥得緊湊，全場15次平手以及9次互換領先，比賽亦需要第2度的加時。兩隊由第一節開始就已經難分難解，半場太陽領先5分。可是爵士之後兩節又慢慢追回差距，令雙方完第4節以115平手賽和。進入首度的加時，兩隊仍無法分出勝負，不過在第2次的加時，杜蘭特成功封阻對手最後一擊的3分，令太陽贏140:137。