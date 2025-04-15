NBA｜太陽怒炒教練布登荷沙　無緣附加賽杜蘭特或被交易

鳳凰城太陽再度表現失準，球隊已連續三季更換主帥，今次宣布解僱布登荷沙（Mike Budenholzer），太陽聲明指出：「球迷值得更好的表現。我們未能達到今季預期，必須作出改變。」布登荷沙僅執教一季，錄得36勝46負的戰績。 太陽今季原本雄心勃勃，3巨頭杜蘭特（Kevin Durant）、迪雲布克（Devin Booker）與比爾（Bradley Beal，本季球隊總薪資高達3.66億美元，單計3巨頭人工，已多過活塞全隊，但成績卻強差人意。

布登荷沙曾帶領密爾沃基公鹿奪冠，戰術底蘊深厚。太陽希望他能進一步提升進攻效率，將原本已屬聯盟前十的進攻體系升級為頂尖級別，但太陽今季整體得分效率未見提升，進攻效率反而跌出前十。另一方面，太陽防守亦每況愈下。太陽原本就缺乏護框與外圍防守球員，杜蘭特年屆36歲，布克與比爾皆偏重進攻。即使上季主帥禾基爾（Frank Vogel）尚能設計出中游防守系統，今季在布登荷沙帶領下，防守效率竟滑落至聯盟第27位，屬包尾行列。 太陽防守效率包尾 無緣附加賽 更令人擔憂的是，整季太陽表現毫無生氣，場內場外氣氛不佳。多個消息來源指出，隊內關係惡劣，士氣低落。即使球員們未明言放棄比賽，但整體態度鬆散，戰意全失。最終太陽只排西岸第11名，連附加賽也無緣參與。