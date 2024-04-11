NBA｜太陽挫快艇保直接晉級季後賽希望　黃蜂布歷捷斯絕殺鷹隊（附比賽精華）

雖然季後賽的20支球隊已定，不過當中仍有些隊伍在爭奪直接晉級而避免要打附加賽的資格，當中包括西岸的鳳凰城太陽。太陽就在作客以124:108擊敗已取得季後賽資格的洛杉磯快艇。至於肯定無緣季後賽的夏洛特黃蜂，主場面對「鷹王」泰爾楊格（Trae Young）復出的阿特蘭大鷹隊，但布歷捷斯（Miles Bridges）最後3.8秒上籃得手，令球隊以115:114勝出。

原本有機會以第6名晉級的太陽，卻接連不敵新奧爾威鵜鶘及快艇，今次主客互換再戰快艇，雙方起初還是互有攻守，全場兩隊22次互換領先，但到第4節最後6分半鐘。太陽由迪雲布克（Devin Booker）上籃反超107:106之後，比賽成為太陽主導，在最後6分鐘只得2分之下，黃蜂以108:124不敵太陽。