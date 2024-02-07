NBA｜太陽殺退公鹿　灰熊路斯復出仍六連敗（附比賽精華）

密爾沃基公鹿在新帥的利華士（Doc Rivers）接任後，5仗僅得1勝。在作客鳳凰城太陽，球隊以106:114不敵對手。球隊已在東岸跌至第3。至於傷兵滿營的孟菲斯灰熊，縱使有戴歷路斯（Derrick Rose）的復出，但仍以113:123不敵紐約人，連輸第6場。

今季雖然未能搶上東岸第一，不過公鹿開局本來並不差，與波士頓塞爾特人一直僅差幾場。可是球隊在上月突然換帥，雖然新帥利華士曾帶領波士頓贏得總冠軍，可是今次在公鹿，頭5場接手輸到第4場。面對西岸仍在爭取季後賽的太陽，公鹿在開賽不久傳來惡耗，米杜頓（Khris Middleton）上陣8分鐘就傷出，對球隊帶來打擊。