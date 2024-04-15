NBA｜太陽煞科挫木狼成功達陣　雷霆炒獨行俠奪西岸第一（附比賽精華）

NBA常規賽最後一輪的比賽，鳳凰城太陽奪得最後一個西岸季後賽的直接晉級資格。球隊在最後一場以125:106擊敗明尼蘇達木狼，而競爭對手的新奧爾良鵜鶘就以108:124不敵洛杉磯湖人，令太陽最後以較好對賽反壓鵜鶘。至於西岸一哥最終由奧克拉荷馬城雷霆獲得，他們最後一仗以135:86大破達拉斯獨行俠。

為爭取直接晉身季後賽，太陽在最後連贏2場迫近鵜鶘。球隊最後一仗作客木狼，一方面要鵜鶘輸給湖人，但首要做好自己。太陽今場除了開賽被木狼領先之後，比賽一直都控制在太陽手上。在最多領先24分之下，太陽終以125:106贏波。比爾（Bradley Beal）今場3分球6射6中，個人獨取最多的36分，為太陽以3連勝結束常規賽。太陽以西岸第6名晉級季後賽，因此季後賽首圈就碰上今場的對手木狼。