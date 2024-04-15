NBA｜太陽煞科挫木狼成功達陣　雷霆炒獨行俠奪西岸第一（附比賽精華）

NBA常規賽最後一輪的比賽，鳳凰城太陽奪得最後一個西岸季後賽的直接晉級資格。球隊在最後一場以125:106擊敗明尼蘇達木狼，而競爭對手的新奧爾良鵜鶘就以108:124不敵洛杉磯湖人，令太陽最後以較好對賽反壓鵜鶘。至於西岸一哥最終由奧克拉荷馬城雷霆獲得，他們最後一仗以135:86大破達拉斯獨行俠。
為爭取直接晉身季後賽，太陽在最後連贏2場迫近鵜鶘。球隊最後一仗作客木狼，一方面要鵜鶘輸給湖人，但首要做好自己。太陽今場除了開賽被木狼領先之後，比賽一直都控制在太陽手上。在最多領先24分之下，太陽終以125:106贏波。比爾（Bradley Beal）今場3分球6射6中，個人獨取最多的36分，為太陽以3連勝結束常規賽。太陽以西岸第6名晉級季後賽，因此季後賽首圈就碰上今場的對手木狼。
紐約人奪東岸第2種子
至於東岸的第5及6號種子，奧蘭多魔術與印第安納溜馬還是成功保住季後賽的直接晉級資格。魔術在主場煞科，以113:88擊敗密爾沃基公鹿，而溜馬就在主場大爆發，以157:115大勝阿特蘭大鷹隊，球隊今季4戰鷹隊全勝。魔術贏波成功保住第5，而溜馬亦獲得第6種子。而東岸的2號種子，就因為公鹿輸波而落入紐約人手上，紐約人在主場面對芝加哥公牛，加時險勝120:119，這亦是紐約自2013年後最佳種子排名。至於公鹿跌落第3，季後賽首圈對溜馬，而魔術首圈對手會是克里夫蘭騎士。
金塊成西岸2號種子
西岸的常規賽第1位，最終落在雷霆手上，球隊將獨行俠今場的命中率完全壓制到只得33%之下，以135:86大勝對手，成功取得西岸第一。而2號種子就由上屆總冠軍丹佛金塊取得，他們煞科戰以126:111擊敗孟菲斯灰熊。
季後賽的附加賽會在周三（17日）展開，西岸的第9名薩克拉門托帝王會對第10的金州勇士，而第7的鵜鶘又會主場與第8湖人再戰。而東岸就會由第7的費城76人對第8的邁亞密熱火，第9的公牛對第10的鷹隊。