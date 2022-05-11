NBA︱太陽熱火齊大勝　場數同樣領先3:2

NBA季後賽分岸的四強，常規賽冠軍鳳凰城太陽，在迪雲布克（Devin Booker）攻入28分之下，以110:80擊敗達拉斯獨行俠，場數再度領先至3:2。而在東岸的四強，邁亞密熱火以120:85擊敗費城76人，同樣將場數領先至3:2。

兩場作客獨行俠，被追平場數2:2。重回主場出戰，太陽今仗雖然是先落後。不過球隊在半場過後，就取回領先優勢，並且一路領先到完場，並以110:80，以30分之差勝出。太陽的布克今場攻入28分，而艾頓（Deandre Ayton）亦有20分的進帳。至於早前表現受制對手的基斯保羅（Chris Paul）今仗雖然只有7分，但卻交出了10次的助攻。至於獨行俠的當錫（Luka Doncic），今場都有28分，只是除了謝倫般臣（Jalen Brunson）外，就沒有其他隊友可以協助。太陽與獨行俠的系列賽，第6場再回到獨行俠主場。

熱火120:85贏76人

至於在東岸，熱火僅在開賽被對手先取2分，不過之後全場比賽都是由熱火領先。最終這支東岸頭號種子，在7個球員取得雙位數得分之下，以120:85，35分的距離大勝76人，在場數領先至3:2。熱火的占美畢拿（Jimmy Butler）全場貢獻最多的23分及9個籃板，而全隊正選得分都有雙位數。至於76人的安比（Joel Embiid）雖然負傷上陣，但仍有17分的貢獻，隊友占士夏登（James Harden）亦有14分，不過球隊仍吞下一場大敗。而第6場的比賽，將重返費城舉行。