NBA｜太陽絕殺帝王仍有機會爭季後賽席位　煞科日東岸大混戰（附比賽精華）

NBA常規賽即將完成最後的比賽日，雖然20支季後賽及附加賽隊伍塵埃落定，但各隊的最終種子排名及是否要額外出戰附加賽，在東西岸仍然懸而未定。當中西岸的鳳凰城太陽就會與新奧爾良鵜鶘，在煞科後才得知誰可直接晉級季後賽，而東岸更是4隊爭2個餘下席位。同時西岸的「一哥」誰屬，也到最後一仗才分解。

薩克拉門托帝王成為西岸最後一個季後賽席位的攔路虎，但他們面對太陽及鵜鶘最終都阻止不到對手。太陽在尾二一仗，作客加州。憑着杜蘭特（Kevin Durant）獨取28分，還有紐傑（Jusuf Nurkic）最後射入的罰球，球隊以108:107險勝帝王。太陽雖然目前仍排西岸第7位，不過與鵜鶘戰績只差1場，而且對賽成績太陽佔優，因此兩隊要到最後一場才能定出季後賽的晉級資格。而鵜鶘在另一場比賽，作客以114:109擊敗金州勇士。