NBA｜太陽絕殺帝王仍有機會爭季後賽席位　煞科日東岸大混戰（附比賽精華）

NBA常規賽即將完成最後的比賽日，雖然20支季後賽及附加賽隊伍塵埃落定，但各隊的最終種子排名及是否要額外出戰附加賽，在東西岸仍然懸而未定。當中西岸的鳳凰城太陽就會與新奧爾良鵜鶘，在煞科後才得知誰可直接晉級季後賽，而東岸更是4隊爭2個餘下席位。同時西岸的「一哥」誰屬，也到最後一仗才分解。
薩克拉門托帝王成為西岸最後一個季後賽席位的攔路虎，但他們面對太陽及鵜鶘最終都阻止不到對手。太陽在尾二一仗，作客加州。憑着杜蘭特（Kevin Durant）獨取28分，還有紐傑（Jusuf Nurkic）最後射入的罰球，球隊以108:107險勝帝王。太陽雖然目前仍排西岸第7位，不過與鵜鶘戰績只差1場，而且對賽成績太陽佔優，因此兩隊要到最後一場才能定出季後賽的晉級資格。而鵜鶘在另一場比賽，作客以114:109擊敗金州勇士。
三頭馬車爭西岸「一哥」
西岸緊湊的形勢，還有分岸冠軍。目前奧克拉荷馬城雷霆、明尼蘇達木狼及丹佛金塊戰績同為56勝25負，3隊都要到最後一場才知西岸頭號種子誰屬。在尾二的一仗，金塊就意外以120:121不敵聖安東尼奧馬刺，而木狼以109:106險勝阿特蘭大鷹隊，至於雷霆就125:107擊敗密爾沃基公鹿。
東岸方面，除了頭號種子的波士頓塞爾特人早已鎖定位置專心等季後賽，第2至4位排名同樣要爭，至於季後賽的直接晉級席位，仍有2個空缺未能鎖定，第5至第8的4隊奧蘭多魔術、印第安納溜馬、費城76人及邁亞密熱火，戰績同樣只差1場，當中魔術、溜馬及76人更是同樣戰績，因此4隊煞科仍要爭最後2個直接晉級席位。而魔術在今場關鍵之戰，以113:125不敵76人而造成這複雜結果，溜馬亦因為120:129不敵克里夫蘭騎士而要打到最後一場，熱火就以125:103，為自己爭取最後的機會。