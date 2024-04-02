NBA｜太陽迪雲布克轟52分挫鵜鶘　木狼鎖定季後賽席位（附比賽精華）

鳳凰城太陽的迪雲布克（Devin Booker）取得52分之下，帶領球隊以124:111擊敗新奧爾良鵜鶘，同時亦令到明尼蘇達木狼鎖定西岸的季後賽資格。

常規賽進入最後直路，仍然有機會爭上西岸前6的太陽作客第6的鵜鶘。太陽在不敵奧克拉荷馬城雷霆後立即反彈，迪雲布克今場攻入52分，也是他職業生涯第5高的得分，同時也是他連續3場對鵜鶘取下超過50分，是自名宿張伯倫（Wilt Chamberlain）之後，另一位連續3次對同一個對手取得超過50分，並協助太陽擊敗鵜鶘。