NBA︱太陽追平球隊史上最佳常規賽戰績

上季NBA亞軍的鳳凰城太陽，在今季常規賽可謂氣勢如虹。在周三(30日)晚的常規賽，在5位正選球員全部交出雙位數得分之下，以107:103擊敗金州勇士，取得今季第62場常規賽勝仗，亦追平球隊史上最佳戰績。

早已取得今年常規賽總冠軍，但太陽仍未有放輕腳步，球隊連同今仗已錄得9連勝。太陽今場雖然只動用上9名球員，但是5名正選球員的得分都取得雙位數，當中包括迪雲布克（Devin Booker）與米基爾布歷捷斯（Mikal Bridges）同取得22分，中鋒艾頓（Deandre Ayton）亦有16分及16個籃板的成績。對手的佐敦普爾（Jordan Poole）今場取得最多的38分，不過仍無阻太陽取得第62場勝仗。

獨行俠取得季後賽資格

至於達拉斯獨行俠，成為西岸的第3支季後賽球隊。他們以120:112的比分，擊敗東岸的克里夫蘭騎士，並以48勝29負，取得西岸第3張季後賽的入場券。而聖安東尼奧馬刺，以111:112不敵已出線季後賽的孟菲斯灰熊，令他們的戰績不及洛杉磯湖人，再跌出季後賽的圈內。

在東岸方面，波士頓塞爾特人以98:106不敵邁亞密熱火，錄得兩連敗，未不單未能提早取得季後賽席位，更跌至東岸的第4位。