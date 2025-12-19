NBA｜字母哥專心養傷　全交經理人與公鹿傾續約

密爾沃基公鹿的主將「字母哥」安迪杜甘普（Giannis Antetokounmpo），日前終於出現在球隊的後備席觀戰，被問到與球隊的續約，安迪杜甘普指一切交由經理人負責，自己專心養傷等待復出。

字母哥在公鹿對多倫多速龍的比賽成為坐上客。在之後他被記者問及續約的狀況，他表示：「如果我經理人在與公鹿在討論，就是他個人的事。他想要談甚麼都可以。到頭來，我個人沒有與公鹿在討論。我仍然在專注於比賽，專注於隊友以及專注回復健康。」安迪杜甘普自今月初右小腿拉傷之後一直缺勤，有傳其經理人在決定他是否要留在公鹿。安迪杜甘普表示：「這對我的工作沒有影響。這不影響我與隊友的關係，這不影響我與教練的關係，也不影響我與總經理的關係。所以，這對我沒有影響的，因為他們了解我。故此，我們不擔心那些報道。談論那些報導和頭條固然邢要，不過到頭來，我們是在為生存而戰。我們必須贏得比賽。」