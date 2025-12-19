NBA｜字母哥專心養傷　全交經理人與公鹿傾續約

密爾沃基公鹿的主將「字母哥」安迪杜甘普（Giannis Antetokounmpo），日前終於出現在球隊的後備席觀戰，被問到與球隊的續約，安迪杜甘普指一切交由經理人負責，自己專心養傷等待復出。
字母哥在公鹿對多倫多速龍的比賽成為坐上客。在之後他被記者問及續約的狀況，他表示：「如果我經理人在與公鹿在討論，就是他個人的事。他想要談甚麼都可以。到頭來，我個人沒有與公鹿在討論。我仍然在專注於比賽，專注於隊友以及專注回復健康。」安迪杜甘普自今月初右小腿拉傷之後一直缺勤，有傳其經理人在決定他是否要留在公鹿。安迪杜甘普表示：「這對我的工作沒有影響。這不影響我與隊友的關係，這不影響我與教練的關係，也不影響我與總經理的關係。所以，這對我沒有影響的，因為他們了解我。故此，我們不擔心那些報道。談論那些報導和頭條固然邢要，不過到頭來，我們是在為生存而戰。我們必須贏得比賽。」
公鹿之前11勝16負，在安迪杜甘普缺陣的幾場，更是1勝3負。他表示：「我想他們明白個問題，不過你要讓球隊有迫切的感覺。這需要認真的，我們要扭轉局勢，我們還有時間，不過你需要有多點的緊張感到。我與教練談論過，我與個別球員談論過。有些隊友問過我關於合約的事，因為這可能會影響到他們的生活和職業生涯，無論答案是甚麼，我都會坦誠相告。」他續說：「作為這支球隊的領袖，比賽的時候你會覺得，如果你不在場上幫助球隊，就無法為球隊帶來最大的機會。你會覺得這是你的錯。所以你沒有花時間好好反思，而是盡快回到場上。」