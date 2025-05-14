「字母哥」安迪杜甘普（Giannis Antetokounmpo）NBA職業生涯至今，一直堅持為公鹿爭冠，對球隊表現出極高的忠誠。但隨著一個關鍵的休賽季即將來臨，他或終於準備好探索聯盟其他球隊的可能性。 根據 ESPN 記者 Shams Charania 的報道，「字母哥」已對公鹿以外的選擇持開放態度。這是一項重大轉變，畢竟過去無論外界如何傳聞或他有多少選擇，他始終選擇留隊。 列拿特跟腱撕裂料來季養傷 密爾沃基公鹿的前景看起來正迅速黯淡，球隊再次在季後賽首輪出局，陣容上欠缺補強空間。公鹿在2025年選秀中並沒有首輪選秀權，直到2031年才重新掌握首輪選位。此外，列拿特（Damian Lillard）在季後賽期間受傷撕裂跟腱，預計下季將長時間缺陣。

Giannis Antetokounmpo has his eyes set on a SECOND CHAMPIONSHIP. pic.twitter.com/KO0i1EY68v — Thanalysis Show (@ThanalysisShow) April 16, 2025

字母哥會否真的離開，仍未有定案。他據報將與球隊會面討論未來方向，如果管理層能說服他相信未來藍圖，他仍有可能留隊。 雖然考慮到目前公鹿的陣容狀況，這看似不太可能，但過去他亦曾兩度在外界普遍不看好下，續簽頂薪合約 —— 分別於2020年和2023年。當時許多人預計他會選擇探索其他機會，但他選擇繼續效力公鹿，事實證明對球員與球隊都帶來正面結果。 首份超級頂薪簽訂後，字母哥帶領公鹿於2020-21年奪得 NBA 總冠軍，f當時總決賽以場數4-2擊敗鳳凰城太陽，他場均砍下35.2分，榮膺總決賽MVP，拿下個人第一枚冠軍指環。 公鹿近3季未能突破季後賽首圈 此後公鹿於常規賽仍具競爭力，但接連的季後賽失利讓人失望。公鹿在2021-22賽季曾打入東岸準決賽，但過去三季均未能突破首圈，其中兩次還是高種子身分出局。 字母哥過去忠於球隊，但他亦多次強調自己渴望與具爭冠實力的球隊並肩作戰。他在今年四月的一次 Podcast 節目中更直言，若未能再贏一冠，他會覺得「對不起自己」。