NBA | 季後賽總獎金再加碼　雷霆如奪冠可分1240萬美元

NBA季後賽本周即將正式展開，當中奧克拉荷馬雷霆被視為奪冠熱門，稍稍領先於波士頓塞爾特人，克里夫蘭騎士與洛杉磯湖人則緊隨其後。 雷霆本季是全聯盟最年輕的球隊之一，薪資總額亦屬最低行列之一，但若能贏得總冠軍，球員將可瓜分高達1,240萬美元的獎金，為本季所有球隊之冠。 較去年增加100萬美元 NBA球員一向是北美四大職業運動中平均薪酬最高的一群，這點在季後賽亦不例外。根據聯盟安排，本季季後賽的獎金池總額為3,470萬美元，較去年增加100萬美元。各隊球員將根據球隊晉級輪數及常規賽排名，獲得相應的獎金。

當中包括一筆約87萬美元的額外獎金，頒發予常規賽成績最好的球隊。本季戰績68勝14負的雷霆若奪冠，將可獲發最高獎金1,240萬美元，換算約每位球員分得82.8萬美元（以15人名單計）。 季後賽第七、第八種子的球隊，則不會因常規賽排名獲得任何額外獎金。如該類球隊最終奇蹟奪冠，球員可獲總額約71萬9,000美元的季後賽獎金。值得一提的是，NBA史上最低種子奪冠紀錄，為1995年由第六種子侯斯頓火箭創下。附加賽則不設任何額外獎金。

平均年薪已突破1,000萬美元 相比其他三大職業聯盟，NBA季後賽獎金最高。

– NFL方面，季後賽獎金來自門票收入。球員首兩輪可獲49,500至54,500美元，分區決賽則提升至77,000美元。超級盃冠軍球員可得171,000美元，落敗者則為96,000美元。總計最高可得357,000美元。 – MLB去季季後賽獎金池創下新高，達1億2,910萬美元，其中來自兩支大市場球隊——洛杉磯道奇與紐約洋基——晉級世界大賽。道奇球員合共分得4,650萬美元，平均每人獲得47.7萬美元。 – NHL本季季後賽獎金池為2,300萬美元，較去年上升4.5%。2024年佛羅里達美洲豹分得654萬美元，亞軍愛民頓油人獲378萬美元。其他分配包括：分區決賽出局隊伍得206萬美元、四強出局得85.9萬美元、首輪出局球隊得42.9萬美元。總冠軍常規賽第一的紐約遊騎兵獲得額外85.9萬美元獎金。