NBA | 居里任母校球隊助理總經理 首現役球員兼任NCAA行政職位。

金州勇士球星居里（Stephen Curry）正在拓展他的籃球版圖。他仍然會繼續征戰NBA，但他同時也將加入母校戴維森學院（Davidson College），擔任野貓隊（Wildcats）的助理總經理，將成為首名現役NBA球員，同時擔任NCAA行政職位的人。 根據ESPN記者報道，居里將協助這支近年在大西洋十大聯盟（Atlantic 10 Conference）中表現掙扎的球隊復興。 戴維森學院近3季戰績欠佳 36歲的居里此次回歸，目標是幫助戴維森重新找回競爭力。自從他離隊後，這支球隊在2022年最後一次打入NCAA錦標賽，但過去三個賽季戰績不佳，長期處於聯盟下游。

據報道，居里將與戴維森總經理Austin Buntz合作，為男籃和女籃球員提供指導。 Buntz 曾在居里代言的Under Armour全球運動行銷團隊工作，與居里關係密切。此外，居里和他的妻子，以及其他戴維森的資助者，將共同籌集一筆超過8位數的基金，支持學校的男女籃球項目。 2009年膺NCAA得分王 居里當年並未受到NCAA名校的青睞，最終選擇加入戴維森，並在2007年迅速崛起，並於2008年帶領球隊打進NCAA八強，這是學校歷史上第三次達成這成就。2009年，居里回到戴維森完成大三賽季，並成為當年的NCAA得分王，隨後參加NBA選秀，正式踏上職業籃球之路。