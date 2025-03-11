金州勇士球星居里（Stephen Curry）正在拓展他的籃球版圖。他仍然會繼續征戰NBA，但他同時也將加入母校戴維森學院（Davidson College），擔任野貓隊（Wildcats）的助理總經理，將成為首名現役NBA球員，同時擔任NCAA行政職位的人。
根據ESPN記者報道，居里將協助這支近年在大西洋十大聯盟（Atlantic 10 Conference）中表現掙扎的球隊復興。
戴維森學院近3季戰績欠佳
36歲的居里此次回歸，目標是幫助戴維森重新找回競爭力。自從他離隊後，這支球隊在2022年最後一次打入NCAA錦標賽，但過去三個賽季戰績不佳，長期處於聯盟下游。
據報道，居里將與戴維森總經理Austin Buntz合作，為男籃和女籃球員提供指導。 Buntz 曾在居里代言的Under Armour全球運動行銷團隊工作，與居里關係密切。此外，居里和他的妻子，以及其他戴維森的資助者，將共同籌集一筆超過8位數的基金，支持學校的男女籃球項目。
2009年膺NCAA得分王
居里當年並未受到NCAA名校的青睞，最終選擇加入戴維森，並在2007年迅速崛起，並於2008年帶領球隊打進NCAA八強，這是學校歷史上第三次達成這成就。2009年，居里回到戴維森完成大三賽季，並成為當年的NCAA得分王，隨後參加NBA選秀，正式踏上職業籃球之路。
2022年居里於母校完成社會學學位
2022年，居里回到母校完成社會學學位的學業，並成為戴維森史上首位球衣被正式退役的球員（6名球員曾獲得球衣榮譽退休，但號碼仍在使用）。
如今，戴維森希望借助居里的經驗和影響力重振球隊。雖然目前尚不清楚他將如何在繁忙的NBA賽程中兼顧這一行政職務，但外界推測他主要會在休賽期間協助球隊招募新球員、提升球隊陣容配置，助母校重新崛起。
原文： Warriors guard Stephen Curry reportedly accepts assistant GM role with alma mater Davidson College
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