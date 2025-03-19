NBA｜居里休戰勇士照贏公鹿　騎士不敵快艇兩連敗

在史堤芬居里（Stephen Curry）獲得休戰之下，金州勇士由占美畢拿（Jimmy Butler）領軍下，仍以104:93擊敗密爾沃基公鹿，在連勝斷纜後即反彈。不過聯盟領先的克里夫蘭騎士就再輸多場，球隊作客以119:132不敵洛杉磯快艇。

之前一日不敵丹佛金塊，居里錄得7次的失誤，卡爾（Steve Kerr）教練就指居里出現疲態，在對公鹿的比賽讓他休戰。然而勇士在畢拿加盟及上陣的戰績都不弱，今場畢拿就個人為勇士攻入24分及10次助攻，還有8個籃板。勇士全場多數時間領先，僅在第3節末段一度被公鹿反超，然而在第3節最後1分鐘安迪杜甘普（Giannis Antetokounmpo）上籃得分後，勇士跨節打出16:0的攻勢，將球隊由70:76反先至86:76。而這之後公鹿再沒追回比分，到最後4分鐘公鹿再沒取得分數下，輸93:104。勇士以40勝29負繼續在西岸排行第6。