NBA｜居里創今季新高56分　勇士挫魔術連勝5場

史堤芬居里（Stephen Curry）取得今季個人新高的56分，帶領金州勇士以121:115擊敗奧蘭多魔術，取得5連勝，同時也繼續追趕直接晉身季後賽的前6名。

自占美畢拿（Jimmy Butler）交易來到三藩市，球隊之前7場僅輸1場。縱使勇士今場入局慢，上半場被主場的魔術帶開過17分，但下半場勇士就追回，並在第3節反超。魔術第4節開始時，更是有3分多鐘未得1分而被勇士拋離。勇士最終以121:115擊敗魔術，以32勝27負在西岸繼續排第7，與第6的洛杉磯快艇僅輸多1場。