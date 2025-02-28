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體育
2025-02-28 14:41:58

NBA｜居里創今季新高56分　勇士挫魔術連勝5場

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居里獨取56分，協助勇士以121:115擊敗魔術。(美聯社)

居里獨取56分，協助勇士以121:115擊敗魔術。(美聯社)

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史堤芬居里（Stephen Curry）取得今季個人新高的56分，帶領金州勇士以121:115擊敗奧蘭多魔術，取得5連勝，同時也繼續追趕直接晉身季後賽的前6名。

自占美畢拿（Jimmy Butler）交易來到三藩市，球隊之前7場僅輸1場。縱使勇士今場入局慢，上半場被主場的魔術帶開過17分，但下半場勇士就追回，並在第3節反超。魔術第4節開始時，更是有3分多鐘未得1分而被勇士拋離。勇士最終以121:115擊敗魔術，以32勝27負在西岸繼續排第7，與第6的洛杉磯快艇僅輸多1場。

勇士121:115擊敗魔術。(美聯社) 勇士121:115擊敗魔術。(美聯社) 勇士121:115擊敗魔術。(美聯社) 勇士121:115擊敗魔術。(美聯社) 勇士121:115擊敗魔術。(美聯社) 勇士121:115擊敗魔術。(美聯社)

居里今場包辦勇士56分，當3分19投12中是他生涯第26次單場射入超過10次3分。魔術的賓捷羅（Paolo Banchero）其實都有41分進帳，然而魔術今場失誤達18次，讓勇士換取更多機會。

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錫安威廉臣首次「三雙」

同日的其他比賽，錫安威廉臣（Zion Williamson）以27分、10個籃板及11次助攻，取得個人6個職業賽季的首次「三雙」，帶領新奧爾良鵜鶘以124:116擊敗鳳凰城太陽。至於洛杉磯湖人在勒邦占士（LeBron James）獨取33分及17個籃板下，以111:102擊敗明尼蘇達木狼，木狼艾華士（Anthony Edwards）今場再被判2個技術犯規被驅逐，他今季已累積16次技術犯規。

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