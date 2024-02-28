NBA｜居里半場交白卷勇士仍挫巫師　塞爾特人贏76人錄9連捷（附比賽精華）

儘管史堤芬居里（Stephen Curry）在半場竟然得0分，但金州勇士在作客華盛頓巫師，還是有基利湯臣（Klay Thompson）相助，以123:112擊敗對手。至於聯盟領先的波士頓塞爾特人，就藉着第4節的表現，以117:99贏費城76人，取得球隊的9連勝。

近況低沉的居里，在這場作客的比賽，上半場7次起手，當中6次3分球，全部射失，令他尷尬地在半場上陣近15分鐘，卻是1分都沒有，這是他自2012年11月以來的首次。然而古明加（Jonathan Kuminga）上半場取得12分，讓勇士半場以60:58領先。下半場居里稍為恢復狀況下，還是取得了18分，而好拍檔的K湯就以全隊最多的25分。結果勇士最終以123:112擊敗巫師，取得球隊今季第30場勝仗，並壓過湖人升上西岸第9。