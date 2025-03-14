NBA｜居里射入生涯4000個3分波　助勇士輕取帝王6連勝

史堤芬居里（Stephen Curry）取得個人職業生涯的第4,000個3分球，帶領金州勇士主場以130:104擊敗薩克拉門托帝王，取得球隊的6連勝。而缺少勒邦占士（LeBron James）的洛杉磯湖人，雖然有當錫（Luka Doncic）轟入45分，但仍以106:126不敵密爾沃基公鹿。

周五（14日）是居里37歲生日，上星期剛違到生涯的2.5萬分，而這場在美國時間周四（13日）舉行的比賽，居里在第3節中段接應莫迪（Moses Moody）助攻，在右路射入3分，這成為他職業生涯的第4,000個射入的3分球。不過今場他僅6次3分起手，入2球。居里個人今場僅得11分，但也足以協助勇士輕鬆在主場取勝。勇士今場8人取得雙位數得分，當中達蒙特格連（Draymond Green）個人攻入最多的23分，而占美畢拿（Jimmy Butler）雖然只得6分，但勇士在他交易來投後，取得13勝2負的戰績，球隊目前在西岸排第6。