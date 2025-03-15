NBA ｜居里射入4000個三分波　細數射手生涯威水史

香港有句經典廣告對白：「轉身射個三分波」。咁多年來，大家都未必「聽」到4,000次；勢估唔到NBA竟然有個叫「咖喱」史提芬居里（Stephen Curry）的人，累計射入4000個三分波。肯定前無古人，相信亦後無來者，佢嘅三分波，對NBA影響深遠。

當咖喱剛踏入NBA時，歷史上從未有球員能射入3,000個三分球，如今這個門檻已顯得微不足道。

命中率排歷史第13位

金州勇士球星居里在周四對帝王的比賽中，在第三節命中這記歷史性的三分，正式成為NBA歷史上首位達成4,000個三分球的球員，為這位史上最偉大射手的履歷再添一筆輝煌成就。