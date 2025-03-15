NBA ｜居里射入4000個三分波　細數射手生涯威水史

香港有句經典廣告對白：「轉身射個三分波」。咁多年來，大家都未必「聽」到4,000次；勢估唔到NBA竟然有個叫「咖喱」史提芬居里（Stephen Curry）的人，累計射入4000個三分波。肯定前無古人，相信亦後無來者，佢嘅三分波，對NBA影響深遠。
當咖喱剛踏入NBA時，歷史上從未有球員能射入3,000個三分球，如今這個門檻已顯得微不足道。
命中率排歷史第13位
金州勇士球星居里在周四對帝王的比賽中，在第三節命中這記歷史性的三分，正式成為NBA歷史上首位達成4,000個三分球的球員，為這位史上最偉大射手的履歷再添一筆輝煌成就。
居里在三分領域的卓越表現幾乎無可匹敵。他是NBA歷史三分命中數的紀錄保持者，並在三分命中率方面排名歷史第13位，雖然排名不算頂尖，但他的出手數遠超前面的球員，這更顯示了他的獨特能力。
THE ONE— Golden State Warriors Brasil (@brasilwarriors_) March 14, 2025
THE ONLY
STEPHEN BABY FACE ASSASSIN CURRY
4.000 BOLAS DE 3 PARA O GOAT 💦🎯 pic.twitter.com/zFKNuEBSUZ
單場比賽射入13個三分球
居里締造NBA歷史上多個關於分波的紀錄，例如104場至少投進10球三分波的比賽中，有26場由他所造；聯盟歷史上有7次整個賽季至少射入300個三分球，5次來自他。此外，他曾在單場比賽射入13個三分球，僅差1球追平前隊友K湯臣（Klay Thompson）保持的14球單場紀錄。
根據《Yahoo Sports》的Dan Devine在比賽前的分析，自從勇士隊交易畢拿（Jimmy Butler）後，居里表現持續火熱，目前已連續五個賽季，成為聯盟場均三分命中數最多的球員，並且在過去13個賽季，有12次達成此成就。
NBA歷史三分命中排行榜：
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史提芬居里（Stephen Curry）- 4,000
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夏登（James Harden）- 3,124
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雷阿倫（Ray Allen）- 2,974
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利拿特（Damian Lillard）- 2,794
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K湯臣（Klay Thompson）- 2,667
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米拿（Reggie Miller）- 2,560
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勒邦占士（LeBron James）- 2,542