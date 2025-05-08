NBA｜居里拉傷缺陣一周　勇士教練卡爾：我們要適應

金州勇士方面宣布，隊中主將的史堤芬居里（Stephen Curry）因為左邊大腿肌肉出現一級拉傷，將要休養至少一星期，意味在系列賽中他可能要到第4場才復出。不過教練卡爾（Steve Kerr）表示，球隊需要適應這情況，並有信心可以克服。
居里在西岸四強的第一戰，於第2節中段就拉傷被換下，之後未有再上場，球隊表示居里在周三（7日）已進行磁力共振檢查，並需要休養一個星期。卡爾教練在周三表示：「我想確實地就只能逐場逐場去打。」他續說「我知道在第5及6場之間有3日時間，每個人都說這3日（居里復出），我們不能這麼想。我想說是，史堤芬要回來時，他就會回來，我們是要專注明日的比賽，然後我們從那開始。」
卡爾教練：我們配備好應付缺少居里的日子
在這個系列賽，從第1場至第5場之間，每場只隔1日，居里最快都要下星期一的第4場才能復出，甚至可能第5場。卡爾表示：「我們就在更衣室討論如何應對。陣容會是如何，現在有的就是全部。每一年，季後賽的陣容都要適應，不論是受傷或是出場次席的轉變。我們需要適應這狀況，我們之前也做到，我有信心可以再做多次。」
美國媒體統計，勇士在缺少居里的12場季後賽，仍取得9勝3負的戰績，然而這是首次居里從系列賽第1場就開始缺陣。卡爾指：「我在想與那時候的不同，我們擁有全NBA星級陣容，因此我們配備好應付缺少史堤芬的日子。」