NBA｜居里拉傷缺陣一周　勇士教練卡爾：我們要適應

金州勇士方面宣布，隊中主將的史堤芬居里（Stephen Curry）因為左邊大腿肌肉出現一級拉傷，將要休養至少一星期，意味在系列賽中他可能要到第4場才復出。不過教練卡爾（Steve Kerr）表示，球隊需要適應這情況，並有信心可以克服。

居里在西岸四強的第一戰，於第2節中段就拉傷被換下，之後未有再上場，球隊表示居里在周三（7日）已進行磁力共振檢查，並需要休養一個星期。卡爾教練在周三表示：「我想確實地就只能逐場逐場去打。」他續說「我知道在第5及6場之間有3日時間，每個人都說這3日（居里復出），我們不能這麼想。我想說是，史堤芬要回來時，他就會回來，我們是要專注明日的比賽，然後我們從那開始。」