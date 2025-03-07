NBA｜居里獨取40分勇士險勝籃網　湖人加時贏紐約人8連勝

史堤芬居里（Stephen Curry）在得到占美畢拿（Jimmy Butler）的助力，繼續強勢，金州勇士作客以121:119擊敗布魯克林籃網，在連續5場作客環境交出4勝1負。居里今場再轟7個3分球獨取40分。至於洛杉磯湖人主場迎戰紐約人，就在多數時間落後下，加時以113:109擊敗對手，在當錫（Luka Doncic）加盟以來取得8連勝。
勇士今場雖然表現慢熱，首節曾被拉開過22分，但隨着完半場前3秒居里中圈的3分為勇士半場追至至55:60。勇士到第4節開始取回領先優勢，並以121:119的比數取勝。居里今場個人取得40分，當中包括3分13投7中，至於畢拿也有25分的貢獻。勇士自畢拿上月8日為球隊上陣以來，取得了10勝2負的戰績，並打入了西岸前6的直接季後賽席位。
至於湖人也繼續連勝走勢，球隊在主場面對紐約人雖然在比賽中段遭紐約帶開，可是湖人還是在末段反超紐約，謝倫般臣（Jalen Brunson）在最後46秒上籃兼搏得犯規，令紐約得以99:99追平湖人。不過加時湖人再度領先，並以113:109取勝。般臣今場為紐約攻入38分，不過湖人的當錫交出32分及12次助攻，而勒邦占士（LeBron James）也有31分及12個籃板。湖人贏波後已經連贏到第8場，並繼續排在西岸次席。
另外同日其他比賽，波士頓塞爾特人以123:105擊敗費城76人，而芝加哥公牛就以125:123險勝奧蘭多魔術。