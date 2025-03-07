NBA｜居里獨取40分勇士險勝籃網　湖人加時贏紐約人8連勝

史堤芬居里（Stephen Curry）在得到占美畢拿（Jimmy Butler）的助力，繼續強勢，金州勇士作客以121:119擊敗布魯克林籃網，在連續5場作客環境交出4勝1負。居里今場再轟7個3分球獨取40分。至於洛杉磯湖人主場迎戰紐約人，就在多數時間落後下，加時以113:109擊敗對手，在當錫（Luka Doncic）加盟以來取得8連勝。

勇士今場雖然表現慢熱，首節曾被拉開過22分，但隨着完半場前3秒居里中圈的3分為勇士半場追至至55:60。勇士到第4節開始取回領先優勢，並以121:119的比數取勝。居里今場個人取得40分，當中包括3分13投7中，至於畢拿也有25分的貢獻。勇士自畢拿上月8日為球隊上陣以來，取得了10勝2負的戰績，並打入了西岸前6的直接季後賽席位。