NBA｜居里生涯首次惡意犯規　勇士24分不敵雷霆

史堤芬居里（Stephen Curry）因病休息3戰，復出後卻取得生涯首次的惡意犯規，自已僅交出11分，令到金州勇士作客以102:126不敵奧克拉荷馬城雷霆。至於猶他爵士取得今季常規賽最高分數的152分，以152:128大炒印第安納溜馬。
居里早前因為不適，缺席了勇士3場的比賽，並趕及在今場面對上屆總冠軍的雷霆復出。然而勇士除了一開始由居里的2分打開紀錄之後，在首節的最後3分鐘再領先過2分，不過之後比賽都是雷霆領先。在全場最多拉開過36分之下，雷霆輕鬆贏126:102。居里今場只交出11分，全場13次起手僅4中，而且他在第1節最後0.01秒時出手阻截對手，被罰惡意犯規，是個人生涯的首次，球隊最高得分的是古明加（Jonathan Kuminga），只有13分。相反雷霆的基爾謝奧斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）今場在3節比賽就交出28分及11次的助攻，賀姆根（Chet Holmgren）亦有23分及11個籃板，令勇士今季作客僅1勝6負，而雷霆主場5戰全勝。
爵士大勝溜馬創最高得分
至於今季缺少夏利貝頓（Tyrese Haliburton）而表現頹勢的上屆亞軍溜馬，作客鹽湖城又大敗一場。面對爵士卻在第2節初後開始就崩潰，結果為爵士創下本賽季的最高得分，爵士以152:128屠宰溜馬。爵士8個球員取得雙位數得分，麥簡倫（Lauri Markkanen）為爵士攻入35分，新秀的艾斯拜利（Ace Bailey）亦有20分貢獻。溜馬目前以1勝10負的戰績，是球隊自1988至89年賽季以來最差的開局。
同日其他的比賽，費城76人以102:100主場擊敗波士頓塞爾特人，多倫多速龍就作客119:109贏布魯克林籃網。丹佛金塊122:108贏薩克拉門托帝王。