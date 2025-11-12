NBA｜居里生涯首次惡意犯規　勇士24分不敵雷霆

史堤芬居里（Stephen Curry）因病休息3戰，復出後卻取得生涯首次的惡意犯規，自已僅交出11分，令到金州勇士作客以102:126不敵奧克拉荷馬城雷霆。至於猶他爵士取得今季常規賽最高分數的152分，以152:128大炒印第安納溜馬。

居里早前因為不適，缺席了勇士3場的比賽，並趕及在今場面對上屆總冠軍的雷霆復出。然而勇士除了一開始由居里的2分打開紀錄之後，在首節的最後3分鐘再領先過2分，不過之後比賽都是雷霆領先。在全場最多拉開過36分之下，雷霆輕鬆贏126:102。居里今場只交出11分，全場13次起手僅4中，而且他在第1節最後0.01秒時出手阻截對手，被罰惡意犯規，是個人生涯的首次，球隊最高得分的是古明加（Jonathan Kuminga），只有13分。相反雷霆的基爾謝奧斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）今場在3節比賽就交出28分及11次的助攻，賀姆根（Chet Holmgren）亦有23分及11個籃板，令勇士今季作客僅1勝6負，而雷霆主場5戰全勝。