NBA｜居里畢拿合作助勇士擊落火箭　獨行俠天殘地缺贏熱火

在金州勇士換得占美畢拿（Jimmy Butler）後，史堤芬居里（Stephen Curry）的狀態也提升不少。在居里獨取27分下，勇士作客以105:98擊敗侯斯頓火箭。另外，缺少新加盟的安東尼戴維斯（Anthony Davis），還有另外兩名主力艾榮（Kyrie Irving）及基利湯臣（Klay Thompson）的達拉斯獨行俠，主場卻以118:113擊敗邁亞密熱火。

以畢拿作為居里生涯最後階段衝冠的「賭注」，居里確實在近期的表現回勇。在作客侯斯頓的比賽，勇士在大多數時間處於領先，並最多拉開過24分，最終沒有太大壓力下以105:98擊敗火箭。勇士今場正選5人都取得雙位數得分，而居里更是取得27分，當中包括5球3分。而畢拿也有19分的貢獻，這已經是他加盟勇士以來最少得分一仗，他之前3場最少交出了20分。火箭在第4節原本收起了主力，不過後備陣容打出了16:6的攻勢，將分差一度收窄至86:88。可是之後的7分鐘比賽，火箭僅取得10分，被勇士再拉開分差，令球隊未能取得3連勝。