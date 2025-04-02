NBA｜居里52分助勇士斬灰熊　木狼雙加時反勝金塊

爭取直接晉身季後賽的金州勇士，作客同樣在西岸前6的孟菲斯灰熊。結果在史堤芬居里（Stephen Curry）個人狂轟52分，當中包括12個3分波。協助勇士以134:125擊敗灰熊，並取代對手升上西岸第5。至於西岸第3位的丹佛金塊，有「小丑」祖傑（Nikola Jokic）個人獨取61分，不過球隊在兩度加時下以139:140不敵明尼蘇達木狼。另外東岸前10名球隊已定，當中芝加哥公牛以137:118擊敗多倫多速龍，令他們肯定獲得東岸的附加賽席位，同時也打消速龍爭奪附加賽的希望。

今季兩隊第4次的對賽，之前一次灰熊主場大炒勇士41分。不過今場雖然勇士首節一度帶開過17分，但灰熊之後已追回分差。雙方全場有14次互換領先。在最後1分13秒勇士領先3分，居里的3分起手雖然射失，不過波森斯基（Brandin Podziemski）補中，令勇士仍拉開5分，之後灰熊只取多3分，令勇士以134:125取勝。居里今場個人取得52分及10個籃板，當中包括12個3分波，而占美畢拿（Jimmy Butler）也有27分的貢獻達蒙特格連（Draymond Green）就以13分、10個籃板及12次助攻的「三雙」表現，協助勇士大勝。勇士贏波升上第5，而灰熊跌落第6。