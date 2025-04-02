NBA｜居里52分助勇士斬灰熊　木狼雙加時反勝金塊

爭取直接晉身季後賽的金州勇士，作客同樣在西岸前6的孟菲斯灰熊。結果在史堤芬居里（Stephen Curry）個人狂轟52分，當中包括12個3分波。協助勇士以134:125擊敗灰熊，並取代對手升上西岸第5。至於西岸第3位的丹佛金塊，有「小丑」祖傑（Nikola Jokic）個人獨取61分，不過球隊在兩度加時下以139:140不敵明尼蘇達木狼。另外東岸前10名球隊已定，當中芝加哥公牛以137:118擊敗多倫多速龍，令他們肯定獲得東岸的附加賽席位，同時也打消速龍爭奪附加賽的希望。
今季兩隊第4次的對賽，之前一次灰熊主場大炒勇士41分。不過今場雖然勇士首節一度帶開過17分，但灰熊之後已追回分差。雙方全場有14次互換領先。在最後1分13秒勇士領先3分，居里的3分起手雖然射失，不過波森斯基（Brandin Podziemski）補中，令勇士仍拉開5分，之後灰熊只取多3分，令勇士以134:125取勝。居里今場個人取得52分及10個籃板，當中包括12個3分波，而占美畢拿（Jimmy Butler）也有27分的貢獻達蒙特格連（Draymond Green）就以13分、10個籃板及12次助攻的「三雙」表現，協助勇士大勝。勇士贏波升上第5，而灰熊跌落第6。
至於原本西岸第7的明尼蘇達木狼，與第3位的丹佛金塊打到雙加時。木狼阿歷山大獲加（Nickeil Alexander-Walker）最後一刻3分起手，球證翻看後判金塊的韋斯布克（Russell Westbrook）犯規，令木狼獲得3個罰球，阿歷山大獲加射入前2個後，令木狼戲劇性以140:139擊敗金塊。金塊的祖傑今場個人轟入61分，還有10個籃板及10次的助攻，不過還是無法為球隊挽回失地。木狼贏波後與灰熊戰績相同排第7。
公牛擊退速龍保附加賽席位
西岸的前10隊伍懸而未決，但東岸已大定。賽前東岸第10的公牛主場對第11的速龍，賽前兩隊已有5場的距離，公牛今場贏波足以令對手無緣爭取季後賽。公牛有科比韋迪（Coby White）獨取28分，而第6人賀頓杜格（Talen Horton-Tucker）也取得27分之下，公牛以137:118擊敗速龍，令公牛確定要以附加賽爭取季後賽席位，而速龍餘下6場的比賽已無法後上，可為下季作準備。而東岸第4的印第安納溜馬，亦鎖定直接晉級季後賽資格。