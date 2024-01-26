NBA｜崔楊格腦震盪續缺陣 鷹隊折翼難擋獨行俠

明天早上NBA的免費電視直播波，由東、西岸兩支中游球隊交手，鷹隊迎戰獨行俠。鷹隊在首席球星崔楊格(Trae Young)腦震盪受傷缺陣後，近期錄得3連敗戰績，另一主力迪祖迪梅利(Dejounte Murray)又受轉會傳聞影響發揮；但面對將有主力球星艾榮(Kyrie Irving)傷愈回歸的獨行俠，恐怕無力招架。(Viu 99台直播，1月27日08:00開賽)

崔楊格是在早前對騎士之戰，被對方前鋒奧高路(Isaac Okoro)意外肘擊頭部受傷，被逼離場；而由該役起，這位25歲控球後衛進入了聯盟的腦震盪保護條款缺陣，未有歸期，但鷹隊已接連不敵騎士、帝王，以及剛戰作客以112比134大敗於勇士手下，將今季戰績改寫至18勝25負，現時只能在東岸的附加賽戰區位置掙扎。