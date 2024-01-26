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體育
2024-01-26 04:32:14
日報

NBA｜崔楊格腦震盪續缺陣 鷹隊折翼難擋獨行俠

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鷹隊 鷹隊

明天早上NBA的免費電視直播波，由東、西岸兩支中游球隊交手，鷹隊迎戰獨行俠。鷹隊在首席球星崔楊格(Trae Young)腦震盪受傷缺陣後，近期錄得3連敗戰績，另一主力迪祖迪梅利(Dejounte Murray)又受轉會傳聞影響發揮；但面對將有主力球星艾榮(Kyrie Irving)傷愈回歸的獨行俠，恐怕無力招架。(Viu 99台直播，1月27日08:00開賽)

崔楊格是在早前對騎士之戰，被對方前鋒奧高路(Isaac Okoro)意外肘擊頭部受傷，被逼離場；而由該役起，這位25歲控球後衛進入了聯盟的腦震盪保護條款缺陣，未有歸期，但鷹隊已接連不敵騎士、帝王，以及剛戰作客以112比134大敗於勇士手下，將今季戰績改寫至18勝25負，現時只能在東岸的附加賽戰區位置掙扎。

梅利傳有離心或失專注

鷹隊在失去了主力得分手崔楊格後，進攻火力明顯大幅下滑，只能靠迪祖迪梅利(Dejounte Murray)與中鋒保丹奴域(Bogdan Bogdanovic)支撐；迪祖迪梅利剛戰面對勇士交出了23分7助攻7籃板，表現雖有交待，但卻經常被批評未能帶起隊友發揮。此外，這位27歲得分後衛，近日多次捲入包括過檔湖人的傳聞，恐怕影響比賽專注度，折翼鷹隊要終止頹勢，恐怕有心無力。

獨行俠 獨行俠 獨行俠

艾榮當錫能力高超

另邊廂，獨行俠在艾榮缺陣下，只靠斯洛文尼亞巨星當錫(Luka Doncic)單核領軍；最終在半場領先16分下，卻被作客的太陽反勝132比109，同樣遭逢3連敗。艾榮剛戰是在賽前一小時宣布因姆指受傷缺陣，他受訪時表現激動，對受傷感到困擾及充滿火氣；但相信休息過後，明晨一戰應有望趕及復出。

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至於當錫鬥太陽一如以往發揮出色，個人取得34分8籃板9助攻；而後衛艾森(Dante Exum)亦在休戰9場後傷愈復出，攻入6分，熱身過後，今場應會有更佳狀態，令獨行俠在齊腳之下，今場作客亦有較高勝算。

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