NBA｜崔永熙再出場 籃網季前賽撼76人

76人剛戰作客以104比89大勝鷹隊，大軍今夏人腳變動不少，但主要仍是繼續圍繞中鋒艾比特，以打造足以挑戰冠軍的陣容；當中簽得上季効力快艇的自由身後衛保羅佐治，同時加入具實力的綠葉如中鋒杜蒙特、後衛列治積遜，以至法國奧運銀牌前鋒耶保斯利等，勢令實力提升。

NBA季前賽進行得如火如荼，香港時間明晨的直播大戰，由76人迎戰籃網。雖然76人的明星新兵保羅佐治扭傷膝部，今場會與主力中鋒艾比特齊齊缺陣，但由球隊年輕重心泰利斯麥斯領軍下，戰力有一定保證。籃網則會有新簽入的中國控衛崔永熙登場，此子剛戰拿下5分，表現持續進步，也是今場焦點之一。(NOW 641台10月17日07:00直播)

不過，保羅佐治上仗早段的一次防守中，扭傷了膝部；他賽後表示：「我想是轉動幅度過大，所以要馬上休息；但假如你問我，其實不用太擔心。」但為安全計，預計「PG」明早會避戰，與已落實不會參與任何季前賽的艾比特，齊齊做座上客。

另邊廂，籃網上季已未能躋身季後賽，今夏再有主將布歷捷斯離隊，並由新帥佐迪費南迪斯領軍；而中國球員崔永熙則簽下了一紙雙向合約，預計稍後或會被送往發展聯盟磨練。

該仗上仗季前賽主場以131比92大勝巫師，球隊在中鋒卡拿斯頓缺陣下，仍打出了好表現。德國名將控衛舒魯達成功帶領球隊節奏；而他與「玻璃球星」施蒙斯的雙控衛打法，暫時擦出了不少火花。至於身高1米99、出生廣西的小前鋒崔永熙，昨仗後備登場不足5分鐘，5投2中，包括射入一記3分球，發揮不俗，值得中國球迷繼續支持。