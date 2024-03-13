NBA｜帝王大破公鹿終結對賽15連負　塞爾特人輕取爵士（附比賽精華）

薩克拉門托帝王結束球隊對密爾沃基公鹿，橫跨逾8年的15連敗。球隊以129:94擊敗對手，讓公鹿在東岸的第2位又再被拉開，因為領先的波士頓塞爾特人以123:107擊敗猶他爵士取得3連勝。

自2016年的2月，帝王就未曾贏過公鹿。然而今次在主場面對這支東岸次席隊伍，帝王一直處於領先的局面，在最多拉開過30分之差下，帝王輕鬆以129:94取勝。公鹿當家球星安迪杜甘普（Giannis Antetokounmpo）今場雖然仍有「雙雙」進帳，取得全場最多的30分及有13個籃板，然而球隊的命中率僅得36.6%成為致命傷，當中3分球更是39投7中。而帝王的迪艾朗霍斯（De'Aaron Fox）個人獨取29分，帶領球隊取勝。