NBA｜帝王輕取活塞3連勝就上岸　拉雲迪羅辛合取80分

美國時間的星期一（7日）只有兩場的NBA常規賽，其中底特律活塞對薩克拉門托帝王，因為帝王仍要為保住附加賽席位努力。帝王在拉雲（Zach LaVine）及迪羅辛（DeMar DeRozan）合共攻入80分之下，以127:117擊敗活塞，與第11的鳳凰城太陽拉開3場的距離。而另一場邁亞密熱火就以117:105擊敗費城76人。

在常規賽的最後階段，東岸的席位已大定，唯獨西岸仍有一番的競爭，當中帝王的附加賽席位仍未穩妥。在作客已穩奪直接晉級東岸季後賽的活塞，帝王雖然第1節稍為領先，不過之後第2節曾被活塞拉開過18分。帝王在第3節後再領先，雖然活塞最後一節初段多次追近至相差1分，不過帝王之後逐漸拉開差距下，最終贏127:117。季中交易過來的拉雲，在這場為球隊攻入43分，包括在第4節就取得17分，而迪羅辛也有37分，二人合共取得80分之下，帶領球隊贏波。帝王以39勝40負排西岸第9，只要太陽輸多一場就足以讓帝王取得附加賽席位。