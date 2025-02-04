NBA｜帝王霍斯離隊首仗險勝木狼　新東家馬刺19分不敵灰熊

在季中的轉會，除了當錫（Luka Doncic）改投洛杉磯湖人，另一宗的重要交易就是薩克拉門托帝王的迪艾朗霍斯（De'Aaron Fox）轉到聖安東尼奧馬刺。然而缺少霍斯的帝王隊，在作客卻以116:114險勝明尼蘇達木狼。至於霍斯新東家的馬刺，卻以109:128不敵孟菲斯灰熊。

NBA的交易最終日將是本周五（7日），故多支球隊在準備最後的交易，當中達拉斯獨行俠換走當家球星的當錫固然震撼，不過之後也有另一宗注目的轉會，就是帝王、馬刺及芝加哥公牛的三方交易。帝王的主力霍斯已確定交易到馬刺，而帝王會獲得公牛的拉雲（Zach LaVine）、馬刺的施斯高（Sidy Cissoko）、3個首圈選秀及3個次圈選秀權。同時帝王的奇雲靴達（Kevin Huerter）會交易到公牛，麥朗連（Jordan McLaughlin）就會跟霍斯加盟馬刺。