NBA｜帝王霍斯離隊首仗險勝木狼　新東家馬刺19分不敵灰熊

在季中的轉會，除了當錫（Luka Doncic）改投洛杉磯湖人，另一宗的重要交易就是薩克拉門托帝王的迪艾朗霍斯（De'Aaron Fox）轉到聖安東尼奧馬刺。然而缺少霍斯的帝王隊，在作客卻以116:114險勝明尼蘇達木狼。至於霍斯新東家的馬刺，卻以109:128不敵孟菲斯灰熊。
NBA的交易最終日將是本周五（7日），故多支球隊在準備最後的交易，當中達拉斯獨行俠換走當家球星的當錫固然震撼，不過之後也有另一宗注目的轉會，就是帝王、馬刺及芝加哥公牛的三方交易。帝王的主力霍斯已確定交易到馬刺，而帝王會獲得公牛的拉雲（Zach LaVine）、馬刺的施斯高（Sidy Cissoko）、3個首圈選秀及3個次圈選秀權。同時帝王的奇雲靴達（Kevin Huerter）會交易到公牛，麥朗連（Jordan McLaughlin）就會跟霍斯加盟馬刺。
然而缺少霍斯之餘，新球員又「未埋位」的帝王，還是「撐得住」。球隊全隊正選取得雙位數得分，迪羅辛（DeMar DeRozan）更是獨取33分，還有蒙克（Malik Monk）的26分，帝王以116:114擊敗木狼，令帝王在的作客之旅以2勝6負結束，繼續在西岸排第10位，並準備迪羅辛與拉雲再重聚。
楊格帶領鷹隊絕殺活塞
至於馬刺卻遭逢大敗。在作客孟菲斯的比賽，霍斯及麥朗連未歸位，雲班耶馬（Victor Wembanyama）雖然個人獨取27分及10個籃板，可是基斯保羅（Chris Paul）今場雖然有8次助攻，但他4次起手僅入得1個3分，相反灰熊有謝倫積遜（Jaren Jackson Jr.）取得31分，基哥利積臣（GG Jackson）也有今季個人最多的27分，協助灰熊以128:109大勝馬刺。另外同日的比賽，泰爾楊格（Trae Young）在最後1.6秒後跳起手射入，令阿特蘭大鷹隊以132:130絕殺底特律活塞。