2025至26年NBA球季即將展開！我們將逐一分析焦點球隊的關鍵問題、最佳與最壞情境，以及勝場預測。
洛杉磯快艇2024至25年賽季成績
戰績：50勝32負（西岸第5，季後賽首輪負於金塊）
快艇進攻效率：114.3（第15）
快艇防守效率：109.4（第3）
快艇休賽期動向
加入：基斯保羅（Chris Paul）、比爾（Bradley Beal）、盧比斯（Brook Lopez）及哥連斯（John Collins）等
離隊：諾文鮑維（Norman Powell）、科菲（Amir Coffey）及賓西蒙斯（Ben Simmons）等
關鍵問題：快艇的「深度」正確嗎？
未開季爆出「可愛」利拿特（Kawhi Leonard）「場外」額外獲得高達4,800萬美元的報酬，被懷疑藉此規避薪資上限規定，某程度有影響球隊士氣。但既然目前沒有任何結論，不妨先談談球場上的事。事實上，這支快艇仍然頗具競爭力。
他們上季贏50場，雖然利拿特只打了37場比賽。預測他的出賽情況幾乎不可能，但值得注意的是，與去年不同，他今年健康進入訓練營並已在季前賽登場。對主帥盧爾（Tyronn Lue）來說這是莫大好消息。因為可愛上季出場時，快艇的勝率相當於一支66勝球隊。
除了期待可愛健康出戰外，快艇在休賽期也補強了陣容邊緣。雖然諾文鮑維（Norman Powell）在生涯年後離隊令人惋惜，但以他的薪資空間換來比爾與哥連斯仍屬合理。前者在鳳凰城經歷災難性一季後尋求救贖，後者則渴望重回真正具競爭性的舞台。
比爾上季場均17分，命中率50%、3分39%、罰球80%；哥連斯則場均19分、命中率53%、3分40%、罰球85%。他們為快艇的中規中矩進攻注入新活力。
另一位補強高佬盧比斯，帶來拉空間能力與擋拆戰術配合；他可與占士夏登（James Harden）及回歸的基斯保羅搭檔，後者上季在聖安東尼奧與雲班耶馬（Victor Wembanyama）並肩仍表現出色。更關鍵的是，盧比斯能在蘇巴斯（Ivica Zubac）休息時穩定防守體系。上季快艇在蘇巴斯不在場時，每百回合失分高出6.9分。
快艇可排出多達11人的深度輪換，這在現代季後賽節奏緊密的環境下極為重要。然而，這支球隊與去年闖入總決賽的雷霆與溜馬有一個致命區別——年齡。
「老人院」爭總冠軍難度高
快艇是NBA史上最年長的輪換陣容之一。根據數據，自2013年的熱火後，沒有平均年齡超過30歲的球隊奪冠；甚至自2018年以來，未有任何「30+」球隊打入總決賽。近年聯盟強權普遍集中在26至29歲年齡區間。
因此，當這支「老化豪陣」不可避免地出現傷病問題時，將很難依賴如高比布朗（Kobe Brown）、基斯迪（Cam Christie）、佐敦米拿（Jordan Miller）或首輪30順位尼達侯沙（Yanic Konan Niederhäuser）等年輕人撐起戰線。快艇要想在殘酷的西岸競爭中突圍，全仰賴教練如何分配老將的出場時間，讓球隊能撐到4月與5月而不崩潰。
快艇最佳情況
利拿特全季健康並打滿70場，重返年度第一隊水準；夏登仍是頂級組織者，保羅擔任穩定副手；比爾回勇、哥連斯復甦、盧比斯與蘇巴斯形成內線屏障，教練調度得宜。球隊贏下55場，取得西岸前2種子，並在健康的情況下重返西岸決賽。
如果一切崩潰
利拿特再度受傷，比爾錯誤地認為解決問題的方法是「自己多投」；老將接連倒下，快艇再陷長期傷病潮。教練無力形容困境，球隊攻防崩潰、無緣季後賽。
更糟的是，NBA隨後公布調查結果，而且結果非常、非常糟。
快艇2025至26年賽程
揭幕戰：10月22日作客猶他爵士（香港時間10月23日早上9時開賽）
預測勝場線：48.5
作者：Dan Devine
原文： LA Clippers 2025-26 season preview: Kawhi Leonard, title aspirations and — gulp — the worst-case scenario
原文刊登於 Yahoo 體育