2025至26年NBA球季即將展開！我們將逐一分析焦點球隊的關鍵問題、最佳與最壞情境，以及勝場預測。

關鍵問題：快艇的「深度」正確嗎？

未開季爆出「可愛」利拿特（Kawhi Leonard）「場外」額外獲得高達4,800萬美元的報酬，被懷疑藉此規避薪資上限規定，某程度有影響球隊士氣。但既然目前沒有任何結論，不妨先談談球場上的事。事實上，這支快艇仍然頗具競爭力。

他們上季贏50場，雖然利拿特只打了37場比賽。預測他的出賽情況幾乎不可能，但值得注意的是，與去年不同，他今年健康進入訓練營並已在季前賽登場。對主帥盧爾（Tyronn Lue）來說這是莫大好消息。因為可愛上季出場時，快艇的勝率相當於一支66勝球隊。

除了期待可愛健康出戰外，快艇在休賽期也補強了陣容邊緣。雖然諾文鮑維（Norman Powell）在生涯年後離隊令人惋惜，但以他的薪資空間換來比爾與哥連斯仍屬合理。前者在鳳凰城經歷災難性一季後尋求救贖，後者則渴望重回真正具競爭性的舞台。