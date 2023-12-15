NBA｜快艇挫勇士六連捷　塞爾特人與木狼東西岸續領先（附比賽精華）

脫離費城76人的占士夏登（James Harden），取得個人職業生涯的2.5萬分，並協助洛杉磯快艇以121:113擊敗金州勇士，取得6連勝，成為目前NBA最長連勝球隊。不過波士頓塞爾特人及明尼蘇達木狼亦贏波，兩隊繼續在東西岸各自領先。

雖然保羅佐治（Paul George）因傷缺陣，但快艇仍有利拿特（Kawhi Leonard）及夏登撐起大局。勇士今場即使首節一度領先，但是史堤芬居里（Stephen Curry）的手感欠佳之下，勇士隨即下滑。快艇在第2節初段後先後，曾拉開過16分的分差，不過勇士在第4節又曾追近至只落後1分，然而快艇仍要以113:121不敵快艇，已連輸3場。相反快艇取得6連捷，成為目前連勝最長球隊。