NBA｜快艇挫勇士六連捷　塞爾特人與木狼東西岸續領先（附比賽精華）

脫離費城76人的占士夏登（James Harden），取得個人職業生涯的2.5萬分，並協助洛杉磯快艇以121:113擊敗金州勇士，取得6連勝，成為目前NBA最長連勝球隊。不過波士頓塞爾特人及明尼蘇達木狼亦贏波，兩隊繼續在東西岸各自領先。
雖然保羅佐治（Paul George）因傷缺陣，但快艇仍有利拿特（Kawhi Leonard）及夏登撐起大局。勇士今場即使首節一度領先，但是史堤芬居里（Stephen Curry）的手感欠佳之下，勇士隨即下滑。快艇在第2節初段後先後，曾拉開過16分的分差，不過勇士在第4節又曾追近至只落後1分，然而快艇仍要以113:121不敵快艇，已連輸3場。相反快艇取得6連捷，成為目前連勝最長球隊。
夏登今場取得個人生涯第25,000分，今仗貢獻快艇28分及15次助攻，而利拿特也有27分及8個的籃板。居里今場手感欠佳，全場17投5中得17分，令隊友基利湯臣（Klay Thompson）獨力難支，K湯其實也有30分，是他今季最高得分，可是依照無力回天，而勇士目前10勝14負的戰績在西岸僅排第11位。
木狼作客18分贏獨行俠
西岸榜首的木狼就要作客達拉斯獨行俠，木狼今場一度被獨行俠領先過11分，不過在拿斯列特（Naz Reid）個人獨取27分之下，木狼成功反勝，以119:101擊敗獨行俠，並且在西岸繼續榜首領先的地位。
塞爾特人116:107贏騎士
在東岸方面，榜首領先的塞爾特人就以116:107擊敗克里夫蘭騎士。綠軍今場正選5人都有雙位數得分，其中達譚（Jayson Tatum）個人取得27分及11個籃板。塞爾特人今場在未落後過之下，最多拉開過14分。塞爾特人獲勝後，以18勝5負在東岸保持領先，並且取得3連勝。