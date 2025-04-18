NBA｜快艇「主牆」造壓成功　對手罰球命中率跌至聯盟最低

罰球之所以叫「自由投」（free throw），意思是投射者理論上不應該被影響投籃。但洛杉磯快艇老闆巴爾默（Steve Ballmer）就想出一個辦法，讓主場球迷成為對手罰球時的「障礙」。
快艇今季首次在全新斥資20億美元興建的Intuit Dome進行常規賽比賽，結果作客球隊在該場館的罰球命中率僅為74.8%，為全聯盟第2低，只高於侯斯頓火箭的豐田中心的74.0%。
Intuit Dome的最大特色之一是「The Wall」，一面位於客隊板凳區後方、斜度異常陡峭、共51排座位的看台。只有經認證的快艇球迷方可入座，嚴禁為其他NBA球隊打氣。此區沒有VIP包廂，而「支持者區」為站立區，持年票入場的死忠球迷預期需全場站立吶喊。
針對「The Wall」所在籃框方向，作客球員的罰球命中率僅為73.4%，若此為球季平均，將為全聯盟最低，並明顯低於對面籃框的76.1%。
獲杜蘭特親口認證
鳳凰城太陽球星杜蘭特（Kevin Durant）早於10月便曾在該方向投失2球關鍵罰球後表示：「真的很瘋狂，我整個過程都盯著那面牆。真的不習慣這種感覺。」
對比全聯盟場館平均，Intuit Dome的對手罰球命中率低3.3%，雖然屬合理波幅，過去十多年每年都有球館出現類似或更大幅度下降。但若單看「The Wall」方向的4.7%跌幅，則極為罕見。自2000年以來，僅2014年的奧克拉荷馬城雷霆主場曾出現更大整體落差，當年對手罰球命中率為69.8%，比聯盟平均低5.8%。
然而，雷霆主場的這種「優勢」並未延續，翌季即恢復正常。過去20年數據顯示，各場館的罰球命中率在隔季幾乎毫無相關性，顯示主場球隊無法穩定影響對手罰球表現。
早前數據分析師Mike Beuoy曾發表研究指，在1995至2015年期間，主場球隊的罰球命中率僅比作客球隊高出0.2%。
進一步分析發現，丹佛金塊主場Ball Arena自1999年啟用至今，作客球隊罰球命中率平均比聯盟低1.1%，為所有球隊之最。這與丹佛海拔高度對作客球隊影響的普遍看法一致。
事實上，快艇主場的優勢不止於罰球——作客球隊在Intuit Dome的三分命中率僅33.5%，亦為聯盟第二低，而針對「The Wall」一側則進一步下降至32.9%。
概念最初源於德甲多蒙特
全季快艇作客場的「淨勝分」排名第11（+0.4），但主場則躍升至第3（+9.4）。這9.0的差距雖未算異常，但已是本季聯盟最高的主客差距。
快艇教練Tyronn Lue直言現時主場優勢比以往更明顯：「我們終於有自己場館，唔洗再理其他隊嘅橫額，也不用共用主場。The Wall好勁，我哋球迷都好勁。」
「The Wall」的概念最初源於多年前德甲球會多蒙特的代表，與快艇營運總裁Gillian Zucker會面時。當時快艇對多蒙特主場的「黃牆」（Yellow Wall），一個容納近25,000名站立球迷的區域有濃厚興趣。Zucker表示：「本來佢想了解我哋，結果變成我哋反過來學野。」
快艇團隊隨後研究了多個大學體育及歐洲球場的球迷看台，最終發展出「The Wall」的構想。
打造具競爭力主場是新場館計劃的主要動機之一。Zucker說：「巴爾默從『做租戶也不錯』，轉變為認為要建立具競爭力的球隊，就必須擁有屬於自己的主場。」
Intuit Dome其他設施亦被視為增強主場優勢的重要元素。例如佔地44,000平方呎的LED「Halo」環形螢幕，可展示多角度重播畫面，協助教練團作出挑戰決定。
場館內裝設分貝感應器，可即時測量最吵熱的區域，快艇更會向吶喊最賣力的球迷送出獎品，鼓勵全場投入應援。
整個場館設計皆以提升球迷在場內觀看比賽為目標，包括流暢購物體驗、充足洗手間，以及設有倒數時鐘提示回場時間。
快艇老闆身家1133億美元
有趣的是，快艇季後賽首輪將對上擁有多年穩定主場優勢的丹佛金塊。金塊自本世紀起擁有聯盟第二高主場勝率，亦是主客淨勝分差距最大的球隊。這種優勢亦延伸至MLB、NFL及NHL賽場，成為科羅拉多州高海拔主場的最佳實證。
究竟快艇的主場優勢是否真實？還需時間驗證。
但肯定的是，老闆巴爾默非常有錢。唔識佢？佢係微軟（Microsoft）前CEO，根據《福布斯》估計，現時身家1,133億美元，比佢前老闆Bill Gate仲要多。
原文刊登於 Yahoo 體育