NBA｜快艇「主牆」造壓成功　對手罰球命中率跌至聯盟最低

Intuit Dome 最大特色之一是「The Wall」，嚇到敵方球員射罰球手軟。

罰球之所以叫「自由投」（free throw），意思是投射者理論上不應該被影響投籃。但洛杉磯快艇老闆巴爾默（Steve Ballmer）就想出一個辦法，讓主場球迷成為對手罰球時的「障礙」。 快艇今季首次在全新斥資20億美元興建的Intuit Dome進行常規賽比賽，結果作客球隊在該場館的罰球命中率僅為74.8%，為全聯盟第2低，只高於侯斯頓火箭的豐田中心的74.0%。 Intuit Dome的最大特色之一是「The Wall」，一面位於客隊板凳區後方、斜度異常陡峭、共51排座位的看台。只有經認證的快艇球迷方可入座，嚴禁為其他NBA球隊打氣。此區沒有VIP包廂，而「支持者區」為站立區，持年票入場的死忠球迷預期需全場站立吶喊。

令人眼花的The Wall。 Harry How via Getty Images

針對「The Wall」所在籃框方向，作客球員的罰球命中率僅為73.4%，若此為球季平均，將為全聯盟最低，並明顯低於對面籃框的76.1%。 獲杜蘭特親口認證 鳳凰城太陽球星杜蘭特（Kevin Durant）早於10月便曾在該方向投失2球關鍵罰球後表示：「真的很瘋狂，我整個過程都盯著那面牆。真的不習慣這種感覺。」 對比全聯盟場館平均，Intuit Dome的對手罰球命中率低3.3%，雖然屬合理波幅，過去十多年每年都有球館出現類似或更大幅度下降。但若單看「The Wall」方向的4.7%跌幅，則極為罕見。自2000年以來，僅2014年的奧克拉荷馬城雷霆主場曾出現更大整體落差，當年對手罰球命中率為69.8%，比聯盟平均低5.8%。 然而，雷霆主場的這種「優勢」並未延續，翌季即恢復正常。過去20年數據顯示，各場館的罰球命中率在隔季幾乎毫無相關性，顯示主場球隊無法穩定影響對手罰球表現。

洛杉磯快艇老闆巴爾默經常入場睇波。 Icon Sportswire via Getty Images