NBA｜恩格林受傷 速龍作客挑機綠軍

NBA明晨將有東岸前列大戰塞爾特人主場對速龍，在免費電視台直播。「綠軍」剛在主場不敵金塊，4連勝走勢告終，首席球星謝倫布朗(Jaylen Brown)發揮一般，大軍更陷「罰球瘟」拖累成績；至於今季表現予人驚喜的速龍，則要面對隊內首席球星恩格林(Ingram)或會缺陣危機。兩軍各有難題，今場狹路相逢力求先脫困局。(ViuTV 99台，1月10日08:00直播)

塞爾特人表現勝預期

連同上仗落敗，塞爾特人現以23勝13負排在東岸第3，落後榜首活塞4.5場勝差；而速龍則是23勝15負，與「綠軍」有1場勝差排東岸第4。速龍今季戰績冒升，其中一大功臣必要數到去年轉會交易期前加盟的恩格林，此子其後更跟球隊簽下一紙3年1.2億美元(約9.3億港元)合約。此子上季因傷只曾上陣18場，但今季表現脫胎換骨，在剛戰鬥黃蜂傷出前是今季全勤上陣，錄得全隊最高的平均22.2分，1268.4分鐘的上陣時間更是全NBA第三多。