體育
2025-11-11 15:00:08

NBA｜恩格林發脾氣掟水樽　被罰20萬元（有片）

NBA宣布，多倫多速龍球員恩格林（Brandon Ingram） 因在速龍作客以120比130不敵費城76人的比賽中，憤怒地將水樽摔向地面，導致場地積水，被罰款2萬5千美元（約20萬港元）。

水漬導致比賽短暫中斷

當時恩格林坐在板凳區，突然拿起一個塑膠水樽「用力」砸向地板。該水樽反彈後擊中一名場邊工作人員的臉，同時水濺得到處都是。恩格林本人並沒有立刻作出反應，只是靜靜地看著工作人員在他面前清理水漬。部分水亦濺到隊友班尼斯（Scottie Barnes）身上，班尼斯立即站起身離開現場。事件雖然不算嚴重，但導致比賽短暫中斷。根據聯盟規定，任何干擾比賽的行為都會受到處罰。

NBA速龍球員恩格林（Brandon Ingram）不滿地坐在後備席上。（影片截圖） NBA速龍球員恩格林（Brandon Ingram）憤怒地將水樽摔向地面。（影片截圖） NBA速龍球員恩格林（Brandon Ingram）憤怒地將水樽摔向地面，水樽反彈後擊中一名場邊工作人員的臉。（影片截圖） NBA速龍球員恩格林（Brandon Ingram）憤怒地將水樽摔向地面，水樽反彈後擊中一名場邊工作人員的臉。（影片截圖） NBA速龍球員恩格林（Brandon Ingram）導致場地積水被罰款。（影片截圖） NBA速龍球員恩格林（Brandon Ingram）沒有即時道歉。（影片截圖） NBA速龍球員恩格林（Brandon Ingram）靜靜地看著工作人員在他面前清理水漬。（影片截圖）

恩格林於2016年NBA選秀中被洛杉磯湖人以榜眼身份選中，出身於杜克大學。他今夏以自由球員身份與速龍簽下三年1億2千萬美元合約，此前曾效力新奧爾良塘鵝六個賽季。

在對76人的比賽中，恩格林攻入21分並搶下8個籃板，但球隊最終吞下敗仗，結束四連勝。這位28歲的前鋒，本季在多倫多場均貢獻21分及6.3個籃板。

速龍目前戰績為5勝5負。球隊上季僅錄得30勝52負，連續第三年無緣NBA季後賽。

作者：Ryan Young

原文：Raptors' Brandon Ingram fined $25K for spiking water bottle, spilling water onto court in loss to 76ers

原文刊登於 Yahoo 體育

