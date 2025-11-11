NBA宣布，多倫多速龍球員恩格林（Brandon Ingram） 因在速龍作客以120比130不敵費城76人的比賽中，憤怒地將水樽摔向地面，導致場地積水，被罰款2萬5千美元（約20萬港元）。
水漬導致比賽短暫中斷
當時恩格林坐在板凳區，突然拿起一個塑膠水樽「用力」砸向地板。該水樽反彈後擊中一名場邊工作人員的臉，同時水濺得到處都是。恩格林本人並沒有立刻作出反應，只是靜靜地看著工作人員在他面前清理水漬。部分水亦濺到隊友班尼斯（Scottie Barnes）身上，班尼斯立即站起身離開現場。事件雖然不算嚴重，但導致比賽短暫中斷。根據聯盟規定，任何干擾比賽的行為都會受到處罰。
Ingram is PISSED pic.twitter.com/2Vh49KsXwK— IngramAlerts (@IngramAlerts) November 9, 2025
恩格林於2016年NBA選秀中被洛杉磯湖人以榜眼身份選中，出身於杜克大學。他今夏以自由球員身份與速龍簽下三年1億2千萬美元合約，此前曾效力新奧爾良塘鵝六個賽季。
在對76人的比賽中，恩格林攻入21分並搶下8個籃板，但球隊最終吞下敗仗，結束四連勝。這位28歲的前鋒，本季在多倫多場均貢獻21分及6.3個籃板。
速龍目前戰績為5勝5負。球隊上季僅錄得30勝52負，連續第三年無緣NBA季後賽。
作者：Ryan Young
原文：Raptors' Brandon Ingram fined $25K for spiking water bottle, spilling water onto court in loss to 76ers
原文刊登於 Yahoo 體育