NBA宣布，多倫多速龍球員恩格林（Brandon Ingram） 因在速龍作客以120比130不敵費城76人的比賽中，憤怒地將水樽摔向地面，導致場地積水，被罰款2萬5千美元（約20萬港元）。

水漬導致比賽短暫中斷

當時恩格林坐在板凳區，突然拿起一個塑膠水樽「用力」砸向地板。該水樽反彈後擊中一名場邊工作人員的臉，同時水濺得到處都是。恩格林本人並沒有立刻作出反應，只是靜靜地看著工作人員在他面前清理水漬。部分水亦濺到隊友班尼斯（Scottie Barnes）身上，班尼斯立即站起身離開現場。事件雖然不算嚴重，但導致比賽短暫中斷。根據聯盟規定，任何干擾比賽的行為都會受到處罰。