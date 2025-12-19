NBA｜或缺蟻俠 木狼主場挑機雷霆

剛在NBA常規賽主場不敵灰熊的木狼，香港時間明晨續於地頭迎戰聯盟「一哥」雷霆。木狼首席球星「蟻俠」艾華士(Anthony Edwards)能否及時傷癒披甲，將成爭勝關鍵；至於日前遭逢今季第2敗、被終止16連勝的雷霆，鬥木狼前先要於主場硬撼快艇，「背靠背」賽程再鬥木狼，或有陰溝裡翻船危機。(ViuTV 99台，12月20日10:30直播) 木狼剛戰主場以110比116敗在灰熊手上，「蟻俠」連續第三場常規賽缺陣是敗陣主因。木狼該場5位正選得分都達雙位數，包括近仗頂上擔正的希蘭特(Hyland)交出12分5助攻；但缺少了核心靈魂人物，終錄得該隊近4場賽事的第2場敗仗。

事實上，「蟻俠」今季繼續交出超強數據，場均得分高達28.7分，2分投射命中率達五成，三分投射命中率有41.6%；而木狼在此子上陣下錄得13勝7負(約65%勝率)，相反他缺陣則錄得4勝3負(約57%)。「蟻俠」正受腳傷困擾，今場能否復出仍是未知數；而在另一經驗控衛米克干尼(Mike Conley)仍在休戰下，或要以希蘭特擔正。 SGA︰失敗就是會令你成長 另邊廂，雷霆日前在NBA盃4強戰被馬刺淘汰，同時將今季常規賽成績改寫成24勝2負。球隊主將謝倫威廉斯(Jalen Williams)近期傷癒復出，陣容回復完整，但連勝勁勢卻被終止下，會否就此被打窒氣勢？對此，雷霆首席球星基治奧斯阿歷山大(Gilgeous-Alexander)回應：「個人來說，我覺得更加刺激。我們的確受到傷害，感覺不一樣；但失敗就是會令你成長，變得更好。」

雷霆主場先戰快艇，緊接再作客鬥木狼，體能上將會受到重大考驗，也是對這支衛冕盟主季內一次重大挑戰，備受矚目。