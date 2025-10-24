NBA｜拓荒者教練比立斯熱火羅斯亞　涉非法賭博及撲克出千被捕

FBI在周四宣布拘捕6人，黠名羅斯亞及比立斯的名字，指他們涉及非法博彩，當中包括假扮受傷來操縱博彩市場。根據檢察官指，案件涉及紐約的5大犯罪家族中其中4個，並揭露一宗涉嫌引誘其他人及體育明星，一起參與操縱的撲克遊戲，並獲利數百萬美元。有關部門指，犯罪團夥利用包括可以讀取預先標記卡牌的特殊隱形眼鏡，以及X光線的技術手段來在撲克檯上獲利。指控涉及31名被告。

涉比賽中詐傷獲利

NBA亦就羅斯亞及比立斯被捕發聲明，表示2人目前被停職：「我們對有關的指控會非常嚴肅對待，我們比賽的誠信仍是我們首要的目標。」羅斯亞的律師就表示球員否認指控：「泰利（羅斯亞）不是個賭徙，不過他不怕戰鬥，他在尋求在這事件的勝利。」羅斯亞在佛羅里達的法院出席聆訊，並獲准以600萬美元保釋。至於比立斯在波特蘭應訊，並同時獲准保釋。

FBI在紐約舉行記者會解釋事件，並表示今次案件他們橫跨美國11個州採取了行動：「我們在談論經多年調查，涉及數千萬美元的詐欺及盜竊案件。據報道指，已確認羅斯亞的案件涉及2023年2月至2024年3月的7場比賽，當中包括一場他在效力夏洛特黃蜂時對新奧爾良鵜鶘的比賽。指控表示，羅斯亞向朋友透露自己會提早傷出，而他的朋友及助理就下注超過20萬美元，指他表現低於預期，他之後在比賽9分鐘退賽，獲利數萬美元。而除了比立斯及羅斯亞，前NBA球員的戴蒙鍾斯（Damon Jones）亦被接受調查，他被指參與兩場比賽，包括2023年2月洛杉磯湖人對密爾沃基公鹿以及2024年1月，湖人對奧克拉荷馬城的比賽。